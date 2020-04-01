Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 01.04.2020 - 13:43,
Hafter'e ait SİHA Trablus'ta düşürüldü
Libya'da Başbakan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) kuvvetleri, bugün Hafter'e ait bir Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) düşürdü.
Trablus açıklarında, sabah saatlerinde bölgede Hafter güçlerine bağlı olarak uçan Wing Loong II model SİHA, UMH kuvvetlerinin operasyonuyla düşürüldü.
Bir süre önce Trablus hükümeti Hafter güçlerine karşı operasyon başlatmıştı. Bölgede sıcak çatışmaların yaşandığı süreçte, Hafter güçlerine ait SİHA'nın düşürüldüğü öğrenildi.
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