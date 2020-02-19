MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriHafter, Trablus limanına roketli saldırı düzenledi
GeriDünya Hafter, Trablus limanına roketli saldırı düzenledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Haber Giriş: 19.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Hafter, Trablus limanına roketli saldırı düzenledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hafter, Trablus limanına roketli saldırı düzenledi

LİBYA’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milisler Trablus limanına roketli saldırı düzenledi.

Başkent Trablus’un kuzeyinde bulunan ve önceki gün 17 Şubat Devrimi’nin 9’uncu yıl dönümü kutlamalarının yapıldığı Şehitler Meydanı’nın hemen bitişiğinde yer alan limana düzenlenen saldırı kentin her tarafından duyuldu.

En az 10 roketin düştüğü belirtilen limanda önceki gün küçük gemilerle kutlama etkinlikleri gerçekleştirilmişti. Saldırı sırasında bir deponun isabet aldığı belirtildi. Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ise henüz saldırıyla ilgili bir açıklama yapmadı. Saldırılar tam da iki taraftan temsilcilerin kalıcı bir ateşkes için ikinci kez Cenevre’de düzenlenen müzakerelere katıldığı bir günde meydana geldi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle