Hafter, Trablus limanına roketli saldırı düzenledi

Başkent Trablus’un kuzeyinde bulunan ve önceki gün 17 Şubat Devrimi’nin 9’uncu yıl dönümü kutlamalarının yapıldığı Şehitler Meydanı’nın hemen bitişiğinde yer alan limana düzenlenen saldırı kentin her tarafından duyuldu.

En az 10 roketin düştüğü belirtilen limanda önceki gün küçük gemilerle kutlama etkinlikleri gerçekleştirilmişti. Saldırı sırasında bir deponun isabet aldığı belirtildi. Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ise henüz saldırıyla ilgili bir açıklama yapmadı. Saldırılar tam da iki taraftan temsilcilerin kalıcı bir ateşkes için ikinci kez Cenevre’de düzenlenen müzakerelere katıldığı bir günde meydana geldi.