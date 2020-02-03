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Dünya
AA
Haber Giriş: 03.02.2020 - 13:55,Son Güncelleme:/

Hafter milisleri Trablus'ta bir mahalleyi vurdu

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Hafter milisleri Trablus'ta bir mahalleyi vurdu

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin başkente yönelik saldırılarında Ebu Selim ilçesine bağlı bir mahalle vuruldu.

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Burkan el-Gadab (Öfke Volkanı) Operasyonu’nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Hafter milislerinin Trablus'a yönelik saldırılarında Ebu Selim ilçesinde bir mahalleye bomba isabet etti.

Saldırıda bir kişi yaralanırken, evler ve binek araçlar hasar gördü.

Açıklamada, maddi zarara ilişkin görseller paylaşıldı.

Hafter’e bağlı milisler, Berlin Konferansı’nda yapılan ortak ateşkes çağrılarına rağmen, başkente yönelik saldırılarını sürdürüyor.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Güvenlik Konseyi’ne geçen hafta yaptığı son sunumda, Libya’da "ateşkesin sadece adının olduğunu" ve 110’un üzerinde ihlal kaydettiklerini açıklamıştı.

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