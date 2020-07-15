Hafter köşeye sıkıştı, Sisi’yi çağırdı

Tobruk Temsilciler Meclisi aldığı kararı, pazartesi akşamı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Hafter güçleri ateşkes ve barış adına Sirte ve Cufra’dan bir an önce çekilmeli” açıklamasından birkaç saat sonra duyurdu. Mısır’ın Libya’ya askeri müdahalesine izin veren karar, Tobruk’ta Akile Salih başkanlığında toplanan ayrılıkçı meclisin çoğunluğu tarafından kabul edildi.

‘MÜDAHALEDEN MEMNUN OLURUZ’

Temsilciler Meclisi’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Mısır hükümeti, Libya ve Mısır’ın güvenliği konusunda bazı tehlikeler görüyorsa, bölgedeki ulusal güvenliği sağlamak için Mısır ordusunun askeri müdahalesinden memnuniyet duyarız” ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE’Yİ HEDEF ALDILAR

Açıklamada Türkiye de hedef alınırken, “Kardeş iki ülke olan Libya ve Mısır, Libya’da ulusal güvenliği korumak adına ortak hareket edebilir. Türkiye’nin tutumu ve yarattığı tehlike, Libya ve komşu ülke Mısır için büyük tehlike arz etmektedir” denildi. Mısır’da darbeyle göreve gelen Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi, geçen ay ‘gerekirse müdahale ederiz’ demişti.