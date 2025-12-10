Hafter kanadından Atina’ya Türkiye çıkışı

Haberin Devamı

2019’da Türkiye ile Trablus’ta konuşlu Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından imzalanan anlaşmanın Halife Hafter kontrolündeki ülkenin doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından da onaylanması gündeme gelmişti. Bu çerçevede Yunanistan, Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih’i geçtiğimiz günlerde Atina’da ağırladı.

‘SAYGI GÖSTERİN’

Yunan Parlamentosu Başkanı Nikitas Kaklamanis 4 Aralık’ta yaptığı açıklamada, Yunanistan’ın Halife Hafter’in kontrolündeki Temsilciler Meclisi’nin söz konusu mutabakatı onaylamaması çağrısı yaptı. Yunan basını, Libya’daki siyasi aktörlerin anlaşmayı savunmayı sürdürdüğünü ve Yunan adalarının etkisini yok sayan bu mutabakatı uygulama konusunda kararlı göründüğünü yazdı. Temsilciler Meclisi Başkanı Yardımcısı Misbah Duma, Kaklamanis’in ifadelerine tepki gösterdi. Açıklamada, “Yunan yetkililerin, özellikle son olarak Meclis Başkanı Kaklamanis’in Libya’nın içişlerine müdahale ve ulusal egemenliğinin açıkça ihlal edilmesi yönündeki tekrar eden çağrılarının şaşkınlık ve üzüntüyle takip edildiği” belirtildi. Libya’nın tam egemen bir devlet olduğu, kararlarına müdahale edilmesini veya herhangi bir dış tarafın kendisine siyasi yönelimler dayatmasının reddedildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

‘EMİR VEREMEZSİNİZ’

“Devlet tarafından akdedilen anlaşmalar, uluslararası hukuk ve normlara tabi egemen kararlardır ve hiçbir ülke Libya’ya bunları onaylama veya iptal etme konusunda emir verme hakkına sahip değildir.” Atina, ‘Yunanistan, 2019 tarihli mutabakatın kendi münhasır ekonomik bölgesini ihlal ettiğini iddia ederken Libya ise anlaşmanın uluslararası hukuka dayalı olduğunu vurguluyor.