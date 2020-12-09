Hafter güçleri Sirte ile Cufra bölgesine silah sevkiyatı yapıyor

Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü Abdulhadi Dırah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter güçlerinin bölgeye silah ve paralı asker sevkiyatının sürdüğünü söyledi.



Dırah, silah taşıyan bir askeri kargo uçağının, Sirte kentine bağlı Gırdabiyye Hava Üssüne indiğini belirtti.



Sözcü Dırah ayrıca, ülkenin doğusundan Cufra kentine de 11 araçlık konvoyla Suriyeli paralı asker sevkiyatı yapıldığını kaydetti.



Libya'nın orta-kuzey kesimindeki Sirte kenti ve orta kesiminde kalan Cufra bölgesi, Birleşmiş Milletler nezdinde meşru hükümete bağlı ordu birlikleri ile darbeci Hafter güçlerinin askeri temas noktası durumunda.