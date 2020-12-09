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Dünya
AA
Haber Giriş: 09.12.2020 - 19:14 | Son Güncelleme:

Hafter güçleri Sirte ile Cufra bölgesine silah sevkiyatı yapıyor

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Hafter güçleri Sirte ile Cufra bölgesine silah sevkiyatı yapıyor
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Libya ordusu, Halife Hafter'e bağlı ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin, Sirte ile Cufra bölgesine silah ve paralı asker sevkiyatı yaptığını açıkladı.

Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü Abdulhadi Dırah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter güçlerinin bölgeye silah ve paralı asker sevkiyatının sürdüğünü söyledi.

Dırah, silah taşıyan bir askeri kargo uçağının, Sirte kentine bağlı Gırdabiyye Hava Üssüne indiğini belirtti.

Sözcü Dırah ayrıca, ülkenin doğusundan Cufra kentine de 11 araçlık konvoyla Suriyeli paralı asker sevkiyatı yapıldığını kaydetti.

Libya'nın orta-kuzey kesimindeki Sirte kenti ve orta kesiminde kalan Cufra bölgesi, Birleşmiş Milletler nezdinde meşru hükümete bağlı ordu birlikleri ile darbeci Hafter güçlerinin askeri temas noktası durumunda.

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