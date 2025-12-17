×
Hafter cephesinden Doğu Akdeniz için tuhaf çıkış

Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2025 07:00

LİBYA’nın doğusundaki Bingazi’de Halefi Hafter kontrolündeki Libya Temsilciler Meclisi’nin Başkanı Akile Salih’in 4 Aralık’taki Yunanistan ziyareti sonrası Libya Haber Ajansı’na (LANA) açıklamaları, Atina’da hem sevinç hem de endişeyle karşılandı.

Yunan medyasında yeraldığı şekliyle Salih, Türkiye ile Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında Kasım 2019’da imzalanan deniz yetki alanlarının bilirlenmesine ilişkin anlaşmanın, Temsilciler Meclisi’nde oylanmadığını dolayısıyla da geçersiz olduğunu iddia etti. Salih, “Uluslararası anlaşmaları onaylama yetkisi sadece Temsilciler Meclisi’ne aittir. Fayiz es-Serrac (eski Başbakan) hükümetinin Türkiye ile imzaladığı anlaşma, Temsilciler Meclisi’ne onaylanmadı. Dolayısıyla, bu anlaşma geçersizdir ve Libya devleti için bağlayıcı değildir” iddiasında bulundu.

‘DİYALOĞA HAZIRIZ’

Salih’in bu sözleri Atina’da memnuniyetle karşılanırken, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de Libya kıta sahanlığı ile münhasır ekonomik bölgesini (MEB) ihlal ederek hidrokarbon aramaları ve sondajı için ihale açmasını eleştirmesi tepki yarattı. Salih “Yunanistan MEB sahasını genişletebilmek için Girit adasını kullanıyor. Libya sahillerine son derece yakın bir noktaya kadar gelen bu genişleme mantık dışıdır ve uluslararası hukuka uygun değildir” diye konuştu. Öte yandan Salih’in deniz yetki sınırlarının belirlenmesi için Türkiye, Mısır ve Yunanistan ile diyaloğa hazır olduklarını söylemesi ‘müzakereye açığız’ şeklinde yorumlandı.

