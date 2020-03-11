Hafter Avrupa turuna çıktı

LİBYALI isyancıların lideri Halife Hafter’in önceki gün Fransa’nın başkenti Paris’te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştükten sonra dün de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Berlin’de bir araya geldiği açıklandı.

Paris’te yaklaşık bir saat süren görüşmede Hafter, Libya’da ateşkesi sağlayan anlaşmayı imzalamayı kabul etti, ancak Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) ateşkesi ihlal etmesi halinde anlaşmanın iptal edileceğini kaydetti. Macron, geçen yıl 23 Mayıs’ta da Hafter ile bir araya gelmişti. Reuters haber ajansına konuşan üst düzey Fransız yetkili, “Hafter, Libya siyasi sahnesindeki ana aktörlerden biri” açıklamasında bulundu. Hafter’in Fransa ziyareti Libya’nın Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan meşru yönetimi olan Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) Trablus çevresindeki Hafter güçlerine karşı büyük bir taarruz başlatılacağını açıklamasının ardından geldi.

MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ

Alman hükümeti de dün Başbakan Merkel ile Hafter’in görüştüğünü açıkladı. Merkel’in Libya’da askeri çözüm olmayacağı bu nedenle ateşkes ve siyasi çözümde ilerlemenin önemli olduğu mesajını verdiği belirtildi. Taraflar, 12 Ocak’ta Berlin’de sözlü olarak çatışmasızlık durumunu kabul etmişti. Ancak Hafter tarafının sürekli çatışmasızlık durumunu ihlal ettiği öne sürülüyor. Hafter’in en büyük dış destekçisi olan Fransa’nın Mısır’a sattığı Rafale tipi savaş uçaklarının, Hafter güçleri tarafından kullanıldığı iddia ediliyor. Öte yandan, Libya’da Hafter’e bağlı güçlere ait bir kampta geçen yıl haziranda bulunan füzelerin Fransa’ya ait olduğu ortaya çıkmıştı. Mısır, BAE ve Fransa gibi ülkelerden askeri destek alan Hafter, son dönemlerde sivil bölgelerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Sürekli olarak Trablus’daki Mitiga Havalimanı’na saldırı düzenleyen Hafter güçleri, zaman zaman sivil yerleşimleri de hedef alıyor.