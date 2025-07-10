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Hafter AB Komiserini Bingazi’den kovdu

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#Hafter#AB#Bingazi
Hafter AB Komiserini Bingazi’den kovdu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 07:00

SON dönemde gerek kuraldışı göçmen hareketleri gerekse Türkiye ile işbirliği adımları nedeniyle başta Yunanistan olmak üzere Avrupa Birliği’nin yakın takibinde olan Libya’da örneğine az rastlanan bir diplomatik kriz yaşandı.

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Ülkenin doğusunu kontrolü altında tutan General Halife Hafter’e bağlı Ulusal İstikrar Hükümeti (UİH), AB Komisyonu’nun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner ve beraberindeki heyeti “istenmeyen adam ilan ederek Bingazi’den gönderdi.

KRİZ NEDEN YAŞANDI

AB delegasyonunda Brunner’in yanı sıra İtalya, Yunanistan ve Malta’nın göçten sorumlu bakanları da yer alıyordu. AB Komisyonu olaya ilişkin detay vermekten kaçınırken sorunun protokol odaklı olduğunu belirtti. Bazı kaynaklara göre Brunner, Trablus’ta Birleşmiş Milletler tarafından tanınan hükümet yetkilileriyle görüştükten sonra Hafter’le görüşmek için Bingazi’ye geçti. Hafter, görüşmede doğu Libya’nın başbakanı ve dışişleri bakanının da yer almasını istedi. AB kanadı reddedince kriz çıktı. UİH’den yapılan açıklamada, AB heyeti, “Libya’nın egemenliğini ve diplomatik normları alenen ihlal etmekle” suçlandı. AB, UİH’yi tanımıyor. Olay Yunanistan’ın Bingazi’ye Türkiye ile 2019’da Batı Libya’nın imzaladığı deniz yetki anlaşmasını tanımaması için baskı yaptığı bir döneme denk geldi.

 

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#Hafter#AB#Bingazi

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