Haftalardır süren baskının ardından Biden çekildi

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ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump’a karşı 5 Kasım’da yapılacak seçimlere sadece dört ay kala adaylıktan çekildi. 81 yaşındaki Biden, veda mektubunda başkan olarak hizmet vermenin hayatının en büyük onuru olduğunu belirtirken, “Niyetim yeniden seçilmek olsa da, çekilmemin ve görev süremin sonuna dek sadece başkanlık görevlerime odaklanmanın partimin ve ülkemin iyiliğine olacağını düşünüyorum” dedi.

HER ŞEYİ BİTİREN MÜNAZARA

Göreve geldiğinde tarihin en yaşlı ABD Başkanı olan Biden, geride kalan 3.5 yılda kürsüde boşlukla tokalaşması, merdivenlerde tökezlemesi, liderlerin adlarını karıştırması gibi gaflarıyla uzun süredir tartışılıyordu. Ancak Biden’ın adaylığını bitiren süreç 27 Haziran günü, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump’la yaptığı televizyon tartışmasındaki kötü performansı oldu. “Büyük fiyasko” olarak nitelendirilen performansının ardından Demokrat Partililerden gelen yoğun bir baskıya maruz kaldı. Geçen sürede Biden’a açıktan “çekil” çağrısı yapan isimler arttı; şimdiye dek 37 Demokrat Partili isim Biden’a “adaylığı bırakması” çağrısında bulundu. ABD liderinin en büyük destekçilerinden eski Başkan Barack Obama’nın da desteğini kaybettiği öne sürüldü.

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UZUN SÜRE DİRENDİ

Bu sürede yapılan pek çok anket, Demokrat Başkan’ın seçmenin desteğini kaybetmeye başladığını da ortaya koydu. Kampanyaya büyük miktarlarda bağış yapan isimlerden rahatsızlık emareleri geldi. Biden ise bütün tepkilere ve çağrılara karşın yarışta kalmakta uzun süre ısrar etti. Rakibi Trump’tan sadece 3 yaş büyük olduğunu vurguladı; zihinsel sağlığının 4 sene daha görev yapabilecek kadar iyi olduğunu öne sürdü; bir röportajında meydan okuyarak, “Yüce Tanrı’nın” müdahalesi olmadıkça çekilmeyeceğini söyledi. Dört gün önce COVID’e yakalandığı ortaya çıktıktan sonra ise Delaware’deki konutunda tedavi görmeye başladı.

SON 48 SAATTE KARAR ALDI

Amerikan medyasına konuşan üst düzey bir kampanya danışmanı, Biden’ın yarıştan ayrılma konusundaki nihai kararını son 48 saat içinde aldığını ve yakın danışmanlarını kararından “sadece bir dakika önce bilgilendirdiğini” söyledi. Buna göre ABD lideri, son durumu inceledikten sonra “yarışta kalmasının Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ı yenme yolunda dikkat dağıtacağına” ikna oldu.

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SON 60 YILDA İLK

Biden, 1968’de adaylıktan çekilen Demokrat Lyndon B. Johnson beri başkanlık yarışından çekilen ilk başkan oldu. ABD’nin Vietnam Savaşı’ndaki askeri kayıplardan dolayı halk desteğini kaybeden Johnson 1968 yılındaki seçimlerde ikinci dönem için adaylığını koymamaya karar vermişti.

HÜRRİYET TEMSİLCİSİ PAKSOY ÖNCEDEN BİLMİŞTİ

- HÜRRİYET ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, ABD Başkanı Joe Biden’ın hafta sonu bitmeden adaylıktan çekilebileceğini CNN Türk canlı yayınında söylemişti. Geçen cuma akşamı CNN Türk canlı yayınına katılan Paksoy, Biden’ın kampana bağışçılarının, medyanın ve Demokrat Parti’deki önemli isimlerin desteğini kaybettiğine dikkat çekerek, “Biden için yolun sonuna gelmiş gibi duruyoruz” ifadesiyle ABD Başkanı’nın adaylıktan çekilebileceğini tahmin etmişti.

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KAMALA ‘ADAYIM’ DEDİ: ‘TRUMP’I YENMEK İÇİN SAVAŞACAĞIM’

ABD Başkanı Joe Biden’ın yarıştan çekildiğini açıklaması sonrası en çok merak edilen konu yerine kimin geçeceği oldu. Biden “çekiliyorum“ açıklamasında Demokratların yeni adayı olarak 4 senedir birlikte çalıştığı Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i işaret etti. Harris de Biden’ın duyurusundan sonra yaptığı ilk açıklamada adaylık için yarışacağını belirterek, “Başkan’ın desteğini almaktan onur duydum ve benim niyetim de adaylığı hak etmek ve kazanmak. Demokrat Parti’yi ve ulusumuzu birleştirerek, Donald Trump’ı ve onun aşırıcı 2025 Projesi’ni yenmek için elimden gelen her şeyi yapacağım” ifadelerini kullandı.

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Çekilme tartışmaları sırasında Demokrat Parti kulislerinde California Valisi Gavin Newsom ve eski First Lady Michelle Obama’nın ismi de geçiyordu ancak 59 yaşındaki Harris parti çevrelerine göre en uygun aday. Özellikle Biden sonrası hızlıca kampanya sürecine adapte olabileceği için Harris, Biden sonrası için en güçlü aday konumunda.

PARA DA ONA KALDI

Biden’ın, ağustosta yapılacak Demokrat Parti kurultayı öncesi yarıştan ayrılması olası diğer adaylar için “teknik bir zorluk” da yaratabilir. Kampanya finansmanı kurallarına göre, Biden kurultaydan önce çekildiği için şimdiye kadar topladığı bağışları yeni adaya devretmesi mümkün değil. Ancak Demokratların yeni adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris olursa, Biden’la birlikte resmi olarak kampanya bağışlarını toplayan ikinci isim olduğundan bu parayla kendi kampanyasını yürütebilir. Harris adına tek çekince ise görevi sırasında beklenen performansı gösteremediği ve ABD’de geniş kitlelerde popüler olmadığı düşüncesi.

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NEWSOM VE OBAMA İHTİMALİ

Demokrat partinin yükselen yıldızı gibi görülen 56 yaşındaki California Valisi Gavin Newsom da kulislerde dile getirilen olası adaylardan biri. Biden’ın kampanyasının da en büyük destekçilerinden olan Newsom’ın 2028 seçimleri için de güçlü bir isim olduğu düşünülüyordu. Eski First Lady Michelle Obama da Demokrat Parti içinde Biden yerine geçebilecek isimler arasında gösteriliyordu. Özellikle ABD’de geniş kitlelerce sevilen star bir isim olması Obama’yı öne çıkarsa da Amerikan basınına verdiği röportajlarda aktif politikada yer almak istemediğini söyleyen eski First Lady, geçen mart ayında başkan adayı olmayacağını açıklamıştı.

KAMALA HARRIS KİMDİR

Jamaikalı bir baba ve Hindistan kökenli bir annenin çocuğu olan Kamala Harris, 2004-2011 yılları arasında San Francisco Bölge Başsavcısı olarak görev yaptı. 2010 yılında yapılan California eyalet seçimlerinde California Başsavcısı oldu. 2016’ya kadar bu görevi yürüten Harris, bu pozisyona gelen ilk siyah kadın oldu. 2016 yılında Demokrat Parti’den California Senatörü seçilen Harris, 2020 seçimlerinde Joe Biden’ın başkan yardımcısı adayı olarak yarıştı. Biden-Harris ikilisi seçimlerden galip çıkarken, Kamala Harris ABD tarihinde bu göreve gelen ilk siyah ve Asya kökenli isim oldu.

TRUMP: ADAYLIĞA UYGUN DEĞİLDİ

Geçen hafta yapılan kongreyle Cumhuriyetçi Parti adaylığı kesinleşen Donald Trump, rakibi Biden’ın çekilmesinin ardından yaptığı açıklamada “Sahtekâr Joe Biden aday olmaya uygun değildi. Kesinlikle hizmet etmeye de uygun değildi ve hiçbir zaman da olmadı” açıklamasında bulundu. Biden’ın başkanlık dönemindeki politikaları yüzünden sıkıntı çekileceğini belirten Trump, “verdiği zararı kısa sürede telafi edeceklerini” kaydetti. Biden’ın açıklamasından kısa süre sonra CNN’e de konuşan Trump, 5 Kasım’da karşısına Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in çıkacağını düşündüğünü belirterek, “Harris’i yenmek Biden’dan daha kolay olacak” dedi. Eski ABD Başkanı, daha önce Biden’ın “egosu yüzünden adaylıktan çekilmeyeceğini” düşündüğünü söylemişti.

ŞİMDİ NE OLACAK

ABD Başkanı Joe Biden’ın seçimlere dört aydan kısa bir süre kala adaylıktan çekildiğini açıklaması, Demokrat Parti içinde yeni bir süreci başlattı. Partinin ön seçimleri tamamlandığı için delegeler 19-22 Ağustos tarihleri arasında Chicago’da yapılacak ulusal kongrede yeni adayı belirleyecek. Demokrat Parti, 3 bin 900’den fazla delegeyi seçmek için eyaletlere 22 Haziran’a kadar süre vermişti. Biden’a oy verme taahhüdü vermiş bu delegelerin hepsini Biden’ın seçim kampanyası da onaylamıştı. Bu aynı zamanda şu anlama da geliyor: Biden’ın yarıştan çekilmesi durumunda yerine geçecek kişiyi seçme sorumluluğu Biden’ın has destekçilerinde olacak.