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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER-AA
Haber Giriş: 07.04.2021 - 14:44 | Son Güncelleme:

Haftada bir yeni mutasyon! Adını koydular: 'Biyolojik Fukushima'

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Haftada bir yeni mutasyon! Adını koydular: 'Biyolojik Fukushima'

Koronavirüs salgını başladığından beri dünyada en çok vaka ve ölüm görülen ülkelerin başında gelen Brezilya tüm çabalara rağmen felaketi yaşamaya devam ediyor. Kovid-19'un her hafta yeni bir varyantının ortaya çıktığı ülkede yaşananlara bilim insanları 'Biyolojik Fukushima' adını verdi...

Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle son 24 saatte ölenlerin sayısı ilk kez 4 bini geçti ve 4 bin 195 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 86 bin 979 yeni vakanın tespit edilmesiyle, vaka sayısı 13 milyon 100 bin 580'e, iyileşenlerin sayısı da 11 milyon 558 bin 784'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 4 bin 195 kişi yaşamını yitirdi. Bu rakam, salgının başlangıcından bu yana Brezilya'da bir günde görülen en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı olarak kayda geçti. Ülkedeki ölü sayısı 336 bin 947'ye çıktı.

Haftada bir yeni mutasyon Adını koydular: Biyolojik Fukushima
Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

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Brezilya'nın koronavirüste bu kadar kötü bir tabloya sahip olmasının başlıca sebepleri arasında ülkenin nüfusunun fazlalığı, alınan önlemlerin yetersizliği ve başta Devlet Başkanı Bolsonaro olmak üzere yöneticilerin krizdeki başarısızlıkları kadar ortaya çıkan yeni mutasyonlar (varyantlar) da önemli rol oynuyor.

Ülkede hükümete de danışmanlık yapan bilim insanı Miguel Nicolelis, Brezilya'nın artık yeni varyantlar için tam bir 'yuva' haline geldiğini belirtirken 'Brezilya kontrol altına alınamazsa gezegen de kontrol altına alınamaz.' ifadesini kullandı. Nicolelis, Brezilya'nın en büyük insanlık trajedisini yaşadığının altını çizerken uzmanlar ülkeyi 'Biyolojik Fukishima' yaşanıyor diyerek tanımlamaya başladı.

Haftada bir yeni mutasyon Adını koydular: Biyolojik Fukushima

Prof. Dr. Miguel Nicolelis

HER HAFTA YENİ BİR MUTASYON!

Miguel Nicolelis, 'Ülke, zincir reaksiyon başlamış bir nükleer reaktöre benziyor ve artık kontrolden çıktı. Yaşadığımız bir "Biyolojik Fukushima", adını koyalım.' diyerek Japonya'da 2011 yılında meydana gelen deprem ve tsunami felaketinden sonra meydana gelen nükleer felakete gönderme yaptı.

Uzmanlar Brezilya'nın salgının sadece yeni merkez üssü olmakla kalmadığını, dünyanın salgını kontrol almak için sarf ettiği çabayı da tehlikeye attığını söylüyor. Her hafta yeni bir mutasyon (Kovid-19 varyantı) ortaya çıktığını belirten Nicolelis bunların kiminin daha bulaşıcı, kiminin daha ölümcül ve bazılarınınsa sınırları aşarak diğer Güney ve Latin Amerika ülkelerine ve en nihayetinde de tüm dünyaya yayılacağını ifade etti.

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Haftada bir yeni mutasyon Adını koydular: Biyolojik Fukushima

 

 

 

 

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