Hafızalara kazınan aktör Jean-Paul Belmondo için hatırlardan silinmeyecek cenaze töreni

Napolyon'un ebedi istirahatgahının bulunduğu Les Invalides Müzesi'nde gerçekleştirilen devlet törenine binlerce kişi katıldı.

Yaklaşık bin kişinin altın kubbeli Les Invalides anıtının geniş avlusuna girmesine izin verilirken, yine binlerce kişi anıtın dışındaki yeşil alana kurulan dev ekranlardan Fransa tarihinin bu en duygusal anlarından birine tanıklık etti.

Fransız Yeni Dalga sinemasının ikonik filmlerinden 'Serseri Aşıklar'ın yıldızı Jean-Paul Belmondo için yarın ailesinin katılımıyla bir cenaze merasimi düzenlenecek.

Les Invalides'de son olarak efsanevi Fransız şarkıcı Charles Aznavour için bir tören düzenlenmişti. Ekim 2018'de hayatını kaybeden Aznavour için gerçekleştirilen törene Jean-Paul Belmondo da katılmıştı.

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