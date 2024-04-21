×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

‘Hadsiz açıklama katliamları örtme çabasında’

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Ömer Çelik#İsrail
‘Hadsiz açıklama katliamları örtme çabasında’
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2024 07:00

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

Haberin Devamı

Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklaması, İsrail Hükümetinin yaptığı katliamları örtbas etme çabasından başka bir şey değildir. Çocuk katilleri her türlü ateşkes ve barış girişimine düşmanlık ediyor. Bu nedenle, Cumhurbaşkanımızın ateşkes ve barış için liderlik ettiği siyasetin bu katliam şebekeleri tarafından hedef alındığını biliyoruz. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar insanlık önünde mahkum oldular ve hukuk önünde hesabını bir gün verecekler.”

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, X sosyal medya platformunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin fotoğrafını paylaşarak ağır yorumlarda bulunmuştu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#AK Parti#Ömer Çelik#İsrail

BAKMADAN GEÇME!