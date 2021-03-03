Hacı adaylarına aşı zorunluluğu

Bakanlıktan dün yapılan açıklamada, aşı yaptırmanın Hac’ca katılım şartı olacağı belirtildi.

SINIRLI YAPILMIŞTI

Ayrıca ülke basınında, Sağlık Bakanı Tevfik el Rebia’nın Mekke, Medine ve diğer kutsal mekânlardaki sağlık tesislerinde görevlendirilmek üzere sağlık çalışanlarının temini için erkenden hazırlıkların yapılmasını istediği aktarıldı. Bakanın hacılar için bir COVID-19 komisyonu oluşturulması talimatı verdiği de belirtildi. Suudi Arabistan, geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle çeşitli ülkelerden ülkede yaşayan yaklaşık 10 bin kişinin maske, mesafe ve hijyen şartlarına uyarak hac farizasını gerçekleştirmesine izin vermişti. Suudi Arabistan, şubat ayında ise aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 20 ülke vatandaşlarına ülkeye girişi yasaklamıştı. Suudi Arabistan’ın bu yıl temmuz ayında olması beklenen hac döneminde ülkelere kota ayırıp ayırmayacağı ise henüz belli olmadı.