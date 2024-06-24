Hac ibadeti sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 300'ü aştı

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Suudi Arabistan yetkilileri, bu yıl Hac sırasında en az bin 301 kişinin öldüğünü, çoğunun yoğun sıcakta uzun mesafeler yürüyen izinsiz hacılar olduğunu açıkladı.

Dünyanın en büyük kitlesel toplanmalarından biri olan Hac, her yıl milyonlarca kişiyi Suudi Arabistan'a getiriyor.

Maddi durumu ve fiziksel gücü yeterli olan Müslümanların hayatlarında bir kez yapmakla yükümlü oldukları bu yolculuk geçtiğimiz hafta resmen sona erdi.

Bu yılki hac ziyareti, sıcaklıkların zaman zaman 50 dereceyi aştığı sıcak hava dalgası sırasında gerçekleşti.

Suudi resmi haber ajansı SPA, ölenlerin dörtte üçünden fazlasının orada bulunmak için gerekli resmi izinlerinin olmadığını ve koruma olmaksızın doğrudan güneş ışığı altında yürüdüğünü bildirdi. Ölenlerden bazılarının yaşlı veya kronik hasta olduğunu da ekledi.

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Sağlık Bakanı Fahd Al-Jalajel, sıcaklık artışının tehlikeleri ve tedbirleri konusunda farkındalığı artırmak için çaba sarf edildiğini söyledi.

Sağlık merkezlerinin, 140 binden fazlası izinsiz olmak üzere yaklaşık yarım milyon hacıyı tedavi ettiğini ifade etti.

Suudi Arabistan, Hac'ı, özellikle klimalı çadır ve resmi Hac ulaşım araçlarına erişimi olmayan kayıtsız hacılar için daha güvenli hale getirmek konusunda yetersiz kalmakla eleştirilmişti.

Suudi Sağlık Bakanı daha önce yaptığı açıklamada, "Hacıların yüksek sayısına ve yüksek sıcaklığın yarattığı zorluklara rağmen Hac mevsiminde herhangi bir salgın veya halk sağlığına yönelik tehdit görülmedi" dedi.

Suudi yetkililer, bu yıl ibadete yaklaşık 1,83 milyon hacının katıldığını, bunların 1,6 milyonunun yurt dışından geldiğini açıkladı. Çok sayıda yabancı ziyaretçi arasında Pakistanlılar, Ürdünlüler ve Tunuslular vardı.

Suudi Arabistan'da gölgede sıcaklığın 51,8 santigrat dereceye kadar çıktığı kavurucu sıcakların, ölüm sayısının artmasında önemli bir faktör olduğuna inanılıyor.

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Suudi Sağlık Bakanlığı'nın ısıya maruz kalmaktan kaçınmaları ve susuz kalmamaları yönündeki uyarılarına rağmen, pek çok hacı sıcak stresi ve sıcak çarpmasının kurbanı oldu.