Haberler peş peşe geliyor... Madrid de kovid-19 önlemlerini kaldırıyor!

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İspanya'nın 17 özerk yönetiminden biri olan ve başkentin bulunduğu Madrid, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı bugüne dek uygulanan kısıtlamaları 4 Ekim Pazartesi gününden itibaren kaldırma kararı aldı.

Madrid Özerk Hükümet Başkanı Isabel Diaz Ayuso, "Pazartesi gününden itibaren iç ve dış mekanlarda kapasitelerle ilgili tüm kısıtlamaları kaldırıyoruz. Salgın öncesinde olduğu gibi yaşamı ve sağlığı ekonomiyle birleştiren bir toplum olmaya devam edeceğiz." dedi.

Madrid'de gelecek hafta başından itibaren ekonomik ve sosyal faaliyetleri kapsayan sektörlerde, ibadet yerlerinde, düğünlerde, cenazelerde, otellerde, ticari kuruluşlarda, kütüphanelerde, müzelerde, sinema, tiyatro ve konser salonlarında, eğlence sektöründe iç ve dış mekan kısıtlamaları kaldırılacak.

İspanya'da salgının en fazla etkilendiği bölge olan Madrid, buna rağmen özerk yönetimin aldığı kararlarla restoran, kafeterya, kültür ve eğlence mekanlarını genel kapanma dışında hep açık tuttu.

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Madrid'in ardından gelecek haftalarda ülkedeki diğer özerk yönetimlerin de kısıtlamaları tamamen kaldırma kararı alması bekleniyor.

Ülkede Kovid-19'dan can kayıpları ve vaka sayılarının en yüksek olduğu Madrid'de şimdiye kadar 890 bin 495 bin vaka tespit edilirken 16 bin 94 kişi salgından hayatını kaybetti.

Madrid'de 18 yaş üstünde Kovid-19 aşı süreci tamamlananların bölge nüfusuna oranı yüzde 90 seviyesinde bulunuyor.

Madrid'den önce dün İsveç, birkaç hafta önce de sırasıyla Belçika ve norveç gibi Avrupa ülkeleri Kovid-19'a yönelik alınan tedbirlerin hepsinin kaldırıldığını duyurmuş ve 'Salgını tamamen kontrol altına aldık' açıklaması yapmışlardı.

Dünya genelinde en yüksek aşılama oranlarına sahip olan İsrail ise tüm bu ülkelerden aylar önce salgını yendiklerini söylemiş, gevşetilen koronavirüs önlemlerinden sonra yeniden yükselen vakalar sonrası bu kararı askıya almıştı.