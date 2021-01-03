Haber kanalı Rusya lideri Putin'in kafasını kesince...

Kaskad TV adlı yayın kuruluşu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni yıl öncesi geleneksel olarak yaptığı halka hitabını yayınlıyordu..

Fakat 68 yaşındaki Putin, kanalın yayınına kafasının üst kısmı kesilmiş şekilde yansıdı. İzleyiciler karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşarken, olay hemen sosyal medyaya aksetti.

İngiliz The Mirror gazetesinin internet sitesine yansıyan habere göre; bir sosyal medya kullanıcısı "En nihayetinde o bir KGB çalışanı. Hiç kimse onun gerçek yüzünü görmemeli" yazdı.

Bir başka kullanıcı ise "Herkes orada sadece botoks olduğunu biliyor" yazarken, bir diğeri de "çok cesur bir kanal" yorumunda bulundu.

Haber kanalı olan Kaskad TV, bu yayın skandalı nedeniyle özür dilemekle yetinmedi ve "sorumluların cezalandırılacağı" mesajını paylaştı. Olayın bir protesto değil, "teknik aksaklıktan" kaynaklandığı belirtildi.

Kaskad TV editörleri, hatayı fark edince hem televizyon hem de internetteki yayını kesip müzik girdi. Kanaldan yapılan açıklamada, hataya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilirken, izleyicilerden özür dilendi.

YELTSİN İSTİFASINI 31 ARALIK KONUŞMASINDA DUYURMUŞTU

Yıllar önce 1999'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, 31 Ocak gecesi yayınlanan bir yeni yıl konuşmasında istifa edeceğini duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından başbakan vekilli görevinde bulunan Vladimir Putin, Anayasa gereği üç ay içinde başkanlık seçimi yapılıncaya dek vekaleten bu görevi yürüttü. İlk seçimlerde de yüzde 50'den fazla oy alarak Rusya Devlet Başkanı seçildi.