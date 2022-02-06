Haber ajansı savaşı ‘yanlışlıkla’ başlattı

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Hatanın farkedilmesinin ardından haberi sitesinden silen kurum, “Pek çok senaryo için başlıklar hazırlıyoruz ve bu haber dikkatsizlik sonucu paylaşıldı” diyerek özür diledi. Olayla ilgili bir iç soruşturma başlatıldığı da belirtildi. Rusya ise habere sert tepki gösterdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Bundan böyle ‘fake news’ (yalan haber) terimi yerine ‘bloomberg news’ kullanılmasını öneriyoruz” dedi. Peskov, “ABD, İngiltere ve Avrupa başkentlerinde üretilen saldırgan haberlerin ne denli tehlikeli olduğu bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Bu sabah yaşadığımız olay aşırı gergin ortamın nasıl sonuçlar doğurabileceğini de gösteriyor” diye konuştu.



AMERİKAN ASKERLERİ POLONYA’DA

Ukrayna sınırındaki gerginliğe cevap olarak ABD’nin Avrupa’ya konuşlandıracağı askerlerin ilk grubu dün Polonya’ya vardı. Polonya ordusundan Binbaşı Przemyslaw Lipczynski, askerleri taşıyan uçağın, Ukrayna sınırı yakınlarındaki Jesionka havalimanına indiğini söyledi. Öte yandan bir grup Amerikan askeri de Almanya’nın Wiesbaden kentine indi. Olası Rus işgaline karşı Washington, yaklaşık 3 bin askeri bölgede konuşlandırma kararı almıştı. Süreç sonunda Romanya’ya 1000, Polonya’ya ise 1700 ek asker gönderilmiş olacak. Almanya ise ABD askeri için üs vazifesi görecek.