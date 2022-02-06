Haber ajansı savaşı ‘yanlışlıkla’ başlattı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
AB doğalgaz için Bakü’ye başvurduAB doğalgaz için Bakü’ye başvurdu#Doğalgaz
Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Sarayda kabus sürüyor Puan tablosunda tarihi fark...Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'da kabus sürüyor! Puan tablosunda tarihi fark...#Beşiktaş
Bilim dünyası bu iddia ile sarsıldı: Evrim teorisi çalıntı çıktıBilim dünyası bu iddia ile sarsıldı: Evrim teorisi çalıntı çıktı#Darwin
Bir de ödül verseydinizBir de ödül verseydiniz#Kadın Cinayeti
Isparta elektrik kesintisi... Bakan Dönmez sıcak gelişmeyi duyurduIsparta elektrik kesintisi... Bakan Dönmez sıcak gelişmeyi duyurdu#Fatih Dönmez
Çiller: Şu anda parti kurmak gibi bir kararım yokÇiller: 'Şu anda parti kurmak gibi bir kararım yok'#Çiller
Birleştirici misin kutuplaştırıcı mısınBirleştirici misin kutuplaştırıcı mısın#Cumhurbaşkanı Erdoğan
BM raporu ortaya çıkardı Kuzey Kore, silah programını çaldığı kripto paralarla finanse ediyorBM raporu ortaya çıkardı! Kuzey Kore, silah programını çaldığı kripto paralarla finanse ediyor#Kuzey Kore
Covid-19da sıcak gelişme... Vakalarda dikkat çeken düşüşCovid-19'da sıcak gelişme... Vakalarda dikkat çeken düşüş!#Koronavirüs
FETÖ, ‘One minute’ çıkışı sonrası ihanet hançerini 10 yıl önce çektiFETÖ, ‘One minute’ çıkışı sonrası ihanet hançerini 10 yıl önce çekti#FETÖ
‘1071’ rakımlı hatıralar‘1071’ rakımlı hatıralar#Hasan Aksay
Fırıncı, dikişçi, yazılım mühendisi zor bulunuyorFırıncı, dikişçi, yazılım mühendisi zor bulunuyor#İşkur
İdil Yazar ile Ali Dağlıya mesafeler engel olamadı... San Francisco-İstanbul arası aşkİdil Yazar ile Ali Dağlı'ya mesafeler engel olamadı... San Francisco-İstanbul arası aşk#İdil Yazar
Çelikten HDPli Kayaya sert tepki: İnsanlık dışı ifadesini lanetliyoruzÇelik'ten HDP'li Kaya'ya sert tepki: İnsanlık dışı ifadesini lanetliyoruz#Ömer Çelik
Paylaşımı tepki çekmişti… Bakanlık, Emniyet ve Federasyon’dan Derya Büyükuncu açıklamasıPaylaşımı tepki çekmişti… Bakanlık, Emniyet ve Federasyon’dan Derya Büyükuncu açıklaması#Derya Büyükuncu
HABERLERDünya Haberleri

Haber ajansı savaşı ‘yanlışlıkla’ başlattı

#Rusya#Savaş#Haber Ajansı
Haber ajansı savaşı ‘yanlışlıkla’ başlattı

ABD merkezli Bloomberg haber ajansı ‘yanlışlıkla’ Ukrayna-Rusya savaşı başlattı. Ajans, yerel saatle dün gece yarısı “yıldırım” ibaresiyle geçtiği haberinde Rus askerinin Ukrayna’ya girdiğini duyurdu. “Rus ordusu Ukrayna müdahalesine başladı” ifadesinin yer aldığı haber, yaklaşık bir saat yayında kaldı.

Haberin Devamı

Hatanın farkedilmesinin ardından haberi sitesinden silen kurum, “Pek çok senaryo için başlıklar hazırlıyoruz ve bu haber dikkatsizlik sonucu paylaşıldı” diyerek özür diledi. Olayla ilgili bir iç soruşturma başlatıldığı da belirtildi. Rusya ise habere sert tepki gösterdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Bundan böyle ‘fake news’ (yalan haber) terimi yerine ‘bloomberg news’ kullanılmasını öneriyoruz” dedi. Peskov, “ABD, İngiltere ve Avrupa başkentlerinde üretilen saldırgan haberlerin ne denli tehlikeli olduğu bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Bu sabah yaşadığımız olay aşırı gergin ortamın nasıl sonuçlar doğurabileceğini de gösteriyor” diye konuştu.

AMERİKAN ASKERLERİ POLONYA’DA

Ukrayna sınırındaki gerginliğe cevap olarak ABD’nin Avrupa’ya konuşlandıracağı askerlerin ilk grubu dün Polonya’ya vardı. Polonya ordusundan Binbaşı Przemyslaw Lipczynski, askerleri taşıyan uçağın, Ukrayna sınırı yakınlarındaki Jesionka havalimanına indiğini söyledi. Öte yandan bir grup Amerikan askeri de Almanya’nın Wiesbaden kentine indi. Olası Rus işgaline karşı Washington, yaklaşık 3 bin askeri bölgede konuşlandırma kararı almıştı. Süreç sonunda Romanya’ya 1000, Polonya’ya ise 1700 ek asker gönderilmiş olacak. Almanya ise ABD askeri için üs vazifesi görecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Savaş#Haber Ajansı

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs