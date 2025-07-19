Haaretz’den dikkat çeken Türkiye analizi

Haberin Devamı

Simon Waldman tarafından kaleme alınan analizde PKK terör örgütünün 50 yıllık silahlı mücadelesinde silah bırakma kararının, Türkiye’nin iç güvenliğini güçlendireceğini, bunun da Ankara’nın dış politikada daha iddialı bir pozisyona geçmesine zemin hazırlayacağını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin PKK’ya karşı elde ettiği askeri başarı, Suriye’de artan nüfuzu ve ABD’nin Suriye’den çekilmeye hazırlanmasının Ankara’yı bölgesel bir güce dönüştürebileceğinin altını çizen İsrailli yazar, yeni durumun Ankara ile İsrail arasındaki dengeyi değiştirebileceğini kaydetti.

F-35 DETAYI

Yazısında Türkiye’nin ABD’den F-35 savaş uçaklarını yeniden almak için girişimlerde bulunduğuna da yer veren Waldman, “Eğer Türkiye bu uçaklara ulaşırsa, İsrail’in bölgedeki hava üstünlüğü tehlikeye girebilir” ifadesini kullandı. İsrail’in Dürzileri savunma ve Suriye’nin askeri kapasitesini yok etme eylemlerinin tırmanması halinde, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı Türkiye’nin kollarına iteceğini kaydeden yazar, İsrail için riskin, İran’ın pasifize edilmesi sonrası bölgede etkili yeni bir rakip olarak Türkiye ile karşı karşıya kalmak olacağını vurguladı.