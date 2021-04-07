Güzellik yarışmasında skandal: Dünya sahnede 'taç' kavgasını konuşuyor!

Sri Lanka'da güzellik yarışmasında sahnede kavga çıktı. Güzellik yarışmalarında görmeye alışkın olmadığımız kavga sosyal medya yoluyla yayılınca bir anda tüm dünyanın konuştuğu bir olay haline geldi.

Sri Lanka'da düzenlenen bir güzellik yarışmasında birincilik ödülünü kazanan Pushpika De Silva sahnede yaşanan arbedede başından yaralandı.

BBC'nin haberine göre, Sri Lanka'nın en büyük güzellik yarışmasında, Silva'nın güzellik kraliçesi seçildiğinin anons edilmesinin ardından sahnede kavga çıktı.

Törende, 2019 güzeli Caroline Jurie, "Mrs Sri Lanka" unvanı kazanarak taca sahip olan Silva'nın boşanmış olduğunu iddia ederek tacı ele geçirdi.

Eski güzel Jurie, dinleyicilere, boşanmış kadınlara taç verilmesinin kurallara aykırı olduğunu söyleyerek tacı ikinci güzele verdi.

Yarışma organizatörleri, Silva'nın eşinden ayrıldığını ancak henüz boşanmadığını açıklayarak yaşananlardan ötürü özür diledi ve Silva'ya tacını iade etti. Facebook üzerinden yapılan bir paylaşımda, yaşanan arbededen etkilendiği söylenilen güzellik kraliçesinin kafa travması geçirdiği bildirildi.

Davranışının utanç verici olduğu ifade edilen Jurie hakkında soruşturma başlatıldı.

AYRI YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Silva yaşanan olaydan sonra sosyal medya hesabından açıklama yaparak kafa travması yaşadığını ve hastaneye kaldırıldığını söyledi. "Ben boşanmış bir kadın değilim. Eşimden ayrı yaşıyorum. Henüz boşanmadım" sözleriyle kendini savundu.

Sahnede görülmemiş olayı yaşayan güzellik kraliçesi Silva ayrıca, kendisine yapılan şiddet dolu ve aşağılayıcı davranışlar nedeniyle yasal işlem başlatacağını ifade etti.

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