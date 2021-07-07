Güzellik yarışmasında koronavirüs skandalı!

Meksika, güzellik yarışması organizatörlerinin imza attığı skandalı konuşuyor.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Miss Mexico 2021 güzellik yarışması organizatörleri yarışmacıların virüs taşımalarını görmezden geldi.

Aynı habere göre, yarışmaya katılan adayların neredeyse yarısı koronavirüse yakalanmasına rağmen yarışma sürecinin devam etmesine karar verildi.

Adının açıklanmaması koşulu ile konuşan bir sağlık bakanlığı yetkilisi 32 yarışmacıdan 15’inin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını söyledi.

Organizatörlerin ayrıca skandalın ortaya çıkmasını engellemek için yarışmacılara 'şikayetlerinizi dile getirmeyin' uyarısında bulunduğu belirtildi.

Testi pozitif çıkan yarışmacılarda öksürük, vücut ağrısı ve yüksek ateş gibi belirtiler görüldüğü de gelen bilgiler arasında.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, skandal isimsiz bir telefon ihbarı ile ortaya çıktı. İhbarı yapan kişinin bir yarışmacı olduğu düşünülüyor.

Salgından en çok etkilenen 15'inci ülke konumunda bulunan Meksika'da son 24 saatte 8 bine yakın vaka tespit edildi ve 269 ölüm gerçekleşti.

2.5 milyondan fazla insana virüsün bulaştığı ülkede salgın boyunca 233 bin 958 kişi hayatını kaybetti.

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