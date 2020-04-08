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Dünya
Haber Giriş: 08.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Güzellik kraliçesi doktorluğa döndü

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Güzellik kraliçesi doktorluğa döndü
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İngiltere’de 2019 yılında güzellik kraliçesi seçilen Bhasha Mukherjee, koronavirüs krizi nedeniyle doktorluk mesleğine geri döneceğini açıkladı.

Yardım faaliyetleri için Hindistan, Pakistan ve Afrika ülkelerine gittiğini söyleyen 24 yaşındaki Mukherjee, ülkesinde krizin büyümesi nedeniyle sorumluluk hissettiğini belirtti. Mukherhee, hastanedeki arkadaşlarının karşılaştığı zorlukların kendisini etkilediğini ifade etti.

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