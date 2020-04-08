Güzellik kraliçesi doktorluğa döndü

Yardım faaliyetleri için Hindistan, Pakistan ve Afrika ülkelerine gittiğini söyleyen 24 yaşındaki Mukherjee, ülkesinde krizin büyümesi nedeniyle sorumluluk hissettiğini belirtti. Mukherhee, hastanedeki arkadaşlarının karşılaştığı zorlukların kendisini etkilediğini ifade etti.