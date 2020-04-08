Haber Giriş: 08.04.2020 - 07:00,
Güzellik kraliçesi doktorluğa döndü
İngiltere’de 2019 yılında güzellik kraliçesi seçilen Bhasha Mukherjee, koronavirüs krizi nedeniyle doktorluk mesleğine geri döneceğini açıkladı.
Yardım faaliyetleri için Hindistan, Pakistan ve Afrika ülkelerine gittiğini söyleyen 24 yaşındaki Mukherjee, ülkesinde krizin büyümesi nedeniyle sorumluluk hissettiğini belirtti. Mukherhee, hastanedeki arkadaşlarının karşılaştığı zorlukların kendisini etkilediğini ifade etti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle