Güzellik kraliçeliğinden ABD hapishanesine... 'Bücür'ün yanında geçen bir ömür

2019'da Guzman'ın duruşmaları sırasında çekilmiş bir kare...

Joaquin Guzman Loera, dev bir uyuşturucu şebekesinin beyni olma suçlamasıyla 2019'da New York'ta yargılanmış ve ömür boyu hapse mahkum edilmişti. ABD'li yetkililer Guzman'ın Sinaloa Karteli'nin başında geçirdiği 30 yılda 14 milyar dolarlık bir servet edindiğini öngörmüştü. Eski bir güzellik kraliçesi olan Coronel ise bu servetin oluşumunda eşine suç ortaklığı ettiği gerekçesiyle en az 2 yıldır ABD makamları tarafından soruşturuluyordu.

Güvenlik güçlerinin mahkemeye sunduğu belgelerde, Coronel'in 2012-2014 yılları arasındaki uyuşturucu sevkiyatları için kritik öneme sahip mesajları Guzman'a taşıdığı ve eşinin Amerikalı ve Meksikalı yetkililerden kaçması için elinden geleni yaptığına dair kanıtlar bulunuyor.

Daha da önemlisi Guzman'ın 2015 yılında Meksika'da tutulduğu Altiplano Hapishanesi'ndeki hücresinin duşundan yaklaşık 1,2 kilometre uzunluğunda bir tünel kazarak kaçması planının başında da Coronel'in olduğu belgelerde yer alıyor. (Guzman daha önce de defalarca yakalandı ve tutulduğu cezaevlerinden her seferinde bir yolunu bulup kaçmayı başardı.)

Anlatılanlara göre, 2015'in ilk aylarında Coronel cezaevi yöneticisi Domaso Lopez Nunez ve Guzman'ın oğullarıyla görüşerek eşinin direktiflerini onlara iletti: Cezaevine yakın bir arazi ve bir kulübe satın alın; silahları, zırhlı bir kamyoneti ve hücrenin yerini gösterecek GPS'li bir kol saatini hazır tutun; cezaevinden kulübeye bir tünel kazın.

DİĞER EŞLERDEN FARKLI BİR PROFİLİ VAR

Bir uyuşturucu baronunun eşinin kartelin işlerinde bu kadar etkin rol oynaması alışıldık bir durum değil. Belgesellerde ve televizyon dizilerinde de sıkça altı çizildiği üzere Pablo Escobar gibi uyuşturucu baronlarının eşleri genellikle kartellerin işlerinden uzak duran kadınlar oluyor. İşin parçası olan kadınlar ise genelde sevgililikle suç ortaklığı arasında bir yerde duruyor ve erkek aktörlerin güç savaşlarının sonucu kendilerini hapiste ya da saklanırken buluyor.

Nitekim Guzman yargılanırken mahkemeye sunulan belgelerde adı geçen kadınların durumları da bundan çok farklı değildi. 31 yaşındaki Coronel’in konumunu anlamak için ise çocukluğuna bakabiliriz. ABD ve Meksika'dan çifte vatandaşlığa sahip olan Coronel'in doğum yeri Kaliforniya, Meksika'daki memleketi ise Sinaloa Eyaleti yani Guzman'ın kartelinin merkezi.

Komşu eyalet olan ve "marihuana üretiminin altın üçgeninin bir parçası" diye nitelendirilen Durango'da büyüyen Coronel'in babası Ines Coronel Barreras da Guzman'ın en yakın çalıştığı adamlarından biriydi. (Baba Coronel, 2013'te Meksika'da gözaltına alındı.) Bir başka deyişle Coronel bu işin içine doğmuş bir kadın.

18 YAŞINDAYKEN 50’SİNDEKİ GUZMAN’LA EVLENDİ

2007 yılında 17 yaşındayken Culiacan'da dağlık bir köyde Guzman ile tanışmış olan Coronel'in uyuşturucu baronunun üçüncü ya da dördüncü eşi olduğu tahmin ediliyor. 2001 yılında bir kirli çamaşır sepetine saklanarak hapisten kaçmış olan Guzman, o esnada 6 yıldır güvenlik güçlerinden kaçıyordu. Coronel'in anlatımına göre tanıştıkları anda arkadaş, ilerleyen aylarda ise sevgili oldular. Coronel 18 yaşında geldiğinde de sadece ailelerinin ve yakın dostlarının olduğu bir seremoniyle evlendiler.

Evlendikleri günden bu yana Guzman hep hapiste olduğu ya da saklandığı için çok az birlikte zaman geçirdikleri düşünülen çiftin 9 yaşında Emali ve Maria Joaquina isminde ikiz kız çocukları var. 63 yaşındaki Guzman'ın daha önceden sahip olduğu çocuklarının toplam sayısı ise net değil.

Coronel, Guzman'a duyduğu aşkı her fırsatta dile getiren bir kadın. Örneğin 2019'da Guzman'ın yargılanması esnasında New York Times'a verdiği röportajda eşini savcının dediği gibi bir uyuşturucu baronu olarak görmediğini belirterek "Ben ona tanıştığım ve evlendiğim insan olarak hayranım" dedi. Guzman'ın gözünü kızlarının üzerinden ayırmayan bir baba olduğunu da söyleyen Coronel, "Onlar babalarına, babaları da onlara hayran" diye konuştu.

GUZMAN’IN METRESİNE YOLLADIĞI MESAJ ÇOK KONUŞULDU

Coronel, 3 ay süren duruşmalar sırasında mahkeme salonundan bir dakika ayrılmadı. Bu esnada ifadeleri dinlenen 56 tanığın Guzman hakkında anlattıkları intikamcı bir uyuşturucu taciri, insanları diri diri toprağa gömen kana susamış bir katil ve eski devlet başkanı Enrique Pena Nieto'ya 100 milyon dolar rüşvet verebilecek güçte bir adam profili çizdi ama bunların hiçbiri Coronel'in yüzündeki serinkanlı ifadeyi bir an bile değiştirmedi. Mahkeme salonunda kızlarının da olduğu bir gün hariç… Sadece o gün duruşma esnasında salona bir araba dolusu silah getirilince, Coronel kızlarıyla birlikte koşarak dışarı çıktı.

Eşinin mahkemede de belgelenen her türlü hovardalığına karşın sadakat çizgisinden ayrılmamasıyla bilinen Coronel, duruşmalar esnasında Guzman'ın metreslerinden Lucero Guadalupe Sanchez Lopez'e bir mesaj vermeyi de ihmal etmedi. Tanık sandalyesine oturtulan ve ifade veren Sanchez Lopez, Guzman'a aşkını ilan edince Coronel ertesi gün eşinin mahkemeye bordo kadife bir ceketle gelmesini sağladı. Kendisi de aynı ceketten giyen Coronel böylece herkese mavi hapishane tulumlu Sanchez Lopez'in diğer kadın olduğunu, Guzman'ın hayatındaki asıl kişinin de kendisi olduğunu anlatmış oldu.

OĞLU GÖZALTINA ALININCA KARTEL MEKSİKA’YI YAKTI

Öte yandan Guzman’ın işlerinin parçası olan aile üyeleri sadece eşi değil. Guzman'ın çekirdek ailesinden birçok kişi hakkında ABD’de açılmış davalar bulunuyor. En büyük iki oğlu Jesus Alfredo Guzman Salazar ve Ivan Archivaldo Guzman Salazar şu an Meksika'da kaçak haldeler ve yıllardır ABD makamları tarafından aranıyorlar. En küçük iki oğlu Joaquin Guzman Lopez ve Ovidio Guzman Lopez ise 2019 yılında babalarının hüküm giymesinden birkaç gün sonra Washington'da gıyablarında görülen davada suçlu bulundular. Ancak bu iki Guzman da halen yakalanabilmiş değil.

Dahası oğulların yakalanması iki komşu ülke ABD ile Meksika arasında yıllardır devam eden bir diplomatik gerginlik sebebi. ABD'li yetkililer Meksika makamlarına bu konuda sürekli baskı yapıyor. Meksikalı yetkililer ise çok zor bir durumla karşı karşıya. Bunun en iyi örneği Ekim 2019'da Ovidio Guzman Lopez kısa süreliğine yakalandığı sırada ortaya çıktı. Meksika polisi Ovidio'nun Culiacan'da bulunduğu eve bir baskın yaptı ve Ovidio gözaltına alındı. Ancak birkaç saat içinde kartelin üyeleri ve taraftarlarının sebep olduğu aşırı şiddetli olaylar nedeniyle serbest bırakıldı.

O dönemde sosyal medyada yayınlanan videolar sokaklarda ağır silahlarla ateş eden kartel üyeleri, yanan araçlar ve çığlık çığlığa kaçışan insanlarla akıllarda kaldı. Kartel, 8 asker ve 1 subayı kaçırdı. (Ovidio birkaç saat sonra serbest bırakılınca onlar da salıverildi.) Çatışmalarda 8 kişi hayatını kaybederken 21 kişi de yaralandı.

Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, birkaç ay sonra yaptığı açıklamada Ovidio'nun serbest bırakılmasını şahsen emrettiğini itiraf ederek, "Vatandaşları riske atmamak için operasyonun durdurulmasını ve suçlu olduğu iddia edilen bu kişinin serbest bırakılmasını emrettim" diye konuştu ancak eleştirilerin hedefi olmaktan kurtulamadı.