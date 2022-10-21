Güvenlik kamerası görüntüleri korku yarattı… Elinde pala ve boynunda kravat ile kapılara dayandı!

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Tariflerdeki cümleler hep aynı kelimelerden oluşuyor: Kel, gözlüklü, iyi giyimli, ütülü gömlekli…

Florida’nın Broward County ilçesinin Lauderhill bölgesine musallat olan tuhaf ve gizemli adam eyalet çapında korku yarattı ve bir anda ABD medyasında manşet oldu.

Tüyler ürpertici bir güvenlik kamerası videosu, Floridalı bir ailenin evinin kapısını çalan ve elinde pala tutan iyi giyimli bir adamı gösteriyordu.

Ve bu, bölgedeki bir dizi ürkütücü güvenlik kamerası kaydından sadece bir tanesiydi.

Kel, gözlüklü adam, hafta başında, sabah saat 5:30 civarında Broward County'deki Lauderhill'deki evin kapısına kravat ve pantolonunun içine sıkıştırılmış bir gömlek giyerek gelirken görülüyor. Adam kapıyı çalarken elinde kocaman bir pala tutuyor.

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İsmini vermek bölge sakini bir adam Florida’daki bir haber kanalına “Bir palanın sapıyla kapıyı çalan bir adam görüyorum. Sonra geldiği gibi hızla ortadan kayboluyor.” dedi.

Aynı gizemli adam görünüşe göre daha önce başka ailelerin de kapısını çalmış. Mahallede yaşayanların ortak görüşüne göre adam o kadar gizemli ki kimsenin kim olabileceğiyle ilgili bir fikri yok.

Komşulardan biri “Kaybolmuş ya da kafası karışmış birine benzemiyordu. İş için giyinmiş gibi, çok kasıtlı, çok iş yapar gibi görünüyordu, sadece bir pala ile gelmişti” diye ekledi.

Olaylar nedeniyle mahallede devriye gezen polis, istenmeyen ziyaretçiyi tespit etmek için tüm komşulardan kameralarını kontrol etmelerini istedi.

Bölge halkı durumdan o kadar korkmuş durumda ki kimse küçük çocuklarını dışarıda oyun oynamaları için evlerinden çıkarmıyor…