Güvenlik anlaşması beklerken İsrail Suriye’de işgali genişletti

Haberin Devamı

SURİYE ve İsrail arasında güvenlik anlaşması imzalanmasına yönelik beklentilerin arttığı ve iki ülke arasındaki heyetlerin görüştüğü bir dönemde Tel Aviv saldırgan eylemlerine bir yenisini ekledi. İsrail ordusu Şam’ın batı kırsalında ve 50 km uzaklıktaki Beyt Cin bölgesine baskın düzenledi ve Hermon Dağı eteklerinde bulunan Bat el-Verda tepesini işgal etti. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da İsrail ordusunun “Hermon Dağı’nın zirvesinde ve silahtan arındırılmış bölgede kalacağını” açıkladı.

HALKA ATEŞ AÇTILAR

İsrail güçlerinin Suriye içindeki ilerleyişi Şam kırsalına kadar ulaştı. Suriye hükümeti, 11 askeri araç ve yaklaşık 60 İsrail askerinin Hermon Dağı eteklerindeki “Bat el-Verda” tepesini ele geçirdiğini, 100 askerin ise Golan Tepeleri sınırına yakın Beyt Cin bölgesinde baskın düzenlediğini duyurdu. Şam Kırsalı Valiliği, halkın İsrail güçlerinin geri çekilmesini talep etmek için barışçıl bir şekilde toplandığını, ancak gerçek mermilerle hedef alındığını açıkladı. Suriye Savunma Bakanlığı da resmi Facebook sayfasında yayınlanan açıklamada, İsrail’in saldırgan faaliyetlerinin uluslararası hukuka, ilgili Birleşmiş Milletler kararlarına, özellikle de devlet egemenliğine saygı ve içişlerine karışmama ile ilgili kararlara aykırı olduğu belirtildi. İsrail’in saldırgan tutumunu kınayan Bakanlık, BM ve BM Güvenlik Konseyi’ni yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeye, İsrail’i “saldırgan uygulamalardan” caydırmak için acil ve etkili önlemler almaya çağırdı.

Haberin Devamı

Israel Katz işgal sonrası Hermon Dağı’na gitmişti.

Gözden Kaçmasın Netanyahu: Filistin devletinin kurulmasını engellemeye devam edeceğiz Haberi görüntüle

‘İŞGALİMİZ SÜRECEK’

İsrail Savunma Bakanı Katz ise Hermon Dağı’ndaki işgalin süreceğini belirterek, bunun “Golan ve Celile’deki toplulukları korumak için gerekli” olduğunu iddia etti. Katz ayrıca İsrail’in Suriye’deki Dürzileri koruma politikasını sürdüreceğini de belirtti. Lübnan, Suriye ve İsrail sınırının oluşturduğu üçgende yer alan Hermon Dağı geniş bir araziye hâkim olan stratejik bir nokta. İsrail Esad rejiminin devrilmesinin ardından güvenlik gerekçelerini bahane ederek hem 1974’te belirlenen çatışmasızlık hattını hem de dağın Suriye tarafında kalan zirvesini işgal etmişti. İsrail güçleri 27 Haziran’da da Beyt Cin’in dış mahallelerine kadar ilerlemiş, burada bir kontrol noktası kurmuş ve daha sonra geri çekilmişti. İsrail’in saldırısı Şam ile Tel Aviv arasında eylül ayı sonuna kadar bir anlaşma imzalanmasının hedef olarak belirlendiği haberlerinin ardından geldi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İstihbarat Başkanı Hüseyin Selame ile İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer bölgesel gerginliğin azaltılması amacıyla 19 Ağustos’ta Paris’te görüşme gerçekleştirmişti.

BİLGİ NOTU

Haberin Devamı

Hermon Dağı, Lübnan, İsrail ve Suriye’nin kesiştiği sınır bölgesinde yer alıyor. 2800 metre yüksekliğindeki Hermon Dağı kuş uçuşu Şam’a yaklaşık 20-25 km. Havanın açık olduğu günlerde Hermon’dan Suriye’nin başkenti Şam’ı görmek mümkün.