Guterres’ten yeni Kıbrıs zirvesi kararı

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Kıbrıs'ta Türk ve Rum liderler Tufan Erhürman ile Nikos Hristodulidis ile bir dizi görüşme gerçekleştiren BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılacağı yeni bir gayri resmi Kıbrıs zirvesi toplama kararı verdi. Liderlere zirve öncesinde bazı somut adımlar atmaları yönünde ev ödevi veren ve yeni zirve tarihi vermekten kaçınan Guterres, "Sonuç almayacak yeni bir zirve istemiyorum" uyarısında bulundu.

KONFERANS KARARI ALDI

Suriye'den Kıbrıs'a gelen ve önceki gün taraflar arasında yoğun bir mekik diplomasisi yürüten Guterres dün başkent Lefkoşa'da BM denetimindeki ara bölgede Türk ve Rum liderlerle 3'lü zirve gerçekleştirdi. Guterres, Ada'dan ayrılmadan önce düzenlediği basın toplantısında, 2016'da göreve geldiğinden bu yana birçok kez Kıbrıs'la ilgili konferans düzenlediğine dikkati çekerek garantör ülkelerin de katılacağı yeni bir gayri resmi Kıbrıs konferansı düzenleme kararı aldığını duyurdu.

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GENEL SEKRETER'İN 3 ŞARTI

Tarih konusunu açık bırakan Guterres, yeni zirve kararıyla ilgili Erhürman ve Hristodulidis'e ev ödevi anlamına gelen üç şart koydu. Genel Sekreter, zirve tarihi belirlemesi için liderlerden, "güven artırıcı önlemler, müzakere metodolojisinde anlaşma ve Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik somut fikirler" talep etti. Guterres, "Kıbrıs sorununda çözüme giden yolu açacak başarılı bir 5+1 (Kıbrıs'ta 2 taraf, 3 garantör ülke ve BM) toplantısı istiyorum. Bugüne kadar birçok kez bu tür toplantılar düzenledim. Bu defa hazırlık yapılmadan sonuçsuz kalacak bir toplantı yapmak istemiyorum" dedi.

'ANLAŞIN' DEDİĞİ METODOLOJİ NE?

Guterres'in yeni Kıbrıs zirvesi için koyduğu şartlar arasında yer alan metodoloji, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın bugüne kadar devam eden müzakere süreçlerinde uygulanan yöntemin değiştirilmesine yönelik 4 maddelik teklifini anlatıyor. Erhürman, Kıbrıs'ta resmi müzakerelere başlamak için, Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitliğinin pazarlık konusu yapılmamasını, müzakerelere zaman sınırı konulmasını, bugüne kadar varılan anlaşmaların ilan edilmesi ve Rumların yine masayı terk etmesi durumunda Türklerin statüsünün önceden belirli olmasını istiyor.

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GARANTÖRLER DE MUTABIK

Üç garantör ülkenin de yeni bir toplantıya gidilmesi konusunda mutabık olduğunu ifade eden Guterres, yeni zirvenin başarıyla sonuçlanması için ilgili taraflarla sürekli istişare içinde olacağını vurguladı. Halkla da temas kurduğunu belirten Guterres, "Kıbrıslıları dinledim. Mesaj açıktı; ilerleme istiyorlar. Liderlerinden uzlaşmalarını ve çözüme ulaşmak için 'o son tümseği atlamalarını' bekliyorlar" dedi. Ortadoğu'da tarihi kırılmaların ve çatışmaların yaşandığına dikkati çeken Genel Sekreter, çözümün bölgenin istikrarına katkı sağlayacağını ve her zamankinden daha önemli olduğunu söyledi, çözüm olmaması durumunda ise, Kıbrıs'ın bölgedeki krizlerin içine sürüklenebileceği uyarısı yaptı.

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ERHÜRMAN: ÇÖZÜM İÇİN DAHA UMUTLUYUM

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Guterres'le görüşmesinin ardından Kıbrıs sorununun çözümü konusunda daha umutlu olduğunu belirterek "Kafamda yol haritası netleşti" dedi. Erhürman, "Guterres, güven artırıcı önlemler, yeni bir metodoloji ve somut fikirler konularında adımlar atmamızı istedi. Anlaşılmayan konular kalırsa, garantör ülkelerin katılacağı zirveye bırakabiliriz. Tüm temaslarımızı Türkiye ile istişareyle yürütüyoruz. Guterres'in metodolojide ilerleme ve yeni zirvenin sonuç odaklı olmasını istemesi, bizim de uzun süredir ısrar ettiğimiz talepler arasında yer alıyor" diye konuştu.

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YÖNTEM BELİRLENDİ

Guterres'in temaslarından somut bir sonuç çıkmadığını ancak bir masa kurulacaksa, bunun usulünün belirlendiğini vurgulayan Erhürman, "16 yıl aradan sonra bir Genel Sekreter Kıbrıs'a geliyor. Rum tarafından aksi sözler çıksa da KKTC'ye geçiyor. Biz de Guterres gibi, toplanacak zirvenin sonuç odaklı olmasını istiyoruz" dedi.

AB'nin atadığı yeni Kıbrıs temsilcisi Raffaele Fitto'nun kendisini telefonla aradığını da anlatan Erhürman, AB'nin herhangi bir müzakere masasında yeri olmadığını kaydetti. Erhürman, yarın Ada'ya gelmesi beklenen Fitto ile görüşeceğini de sözlerine ekledi.

ANKARA: DENENMİŞ YÖNTEMLER GEÇMİŞTE KALDI

BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği temasların ardından bir açıklama da Ankara'dan geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Guterres'in çabasını takdirle karşıladıklarını belirtirken "Rum tarafının uzlaşmaz tutumu değişmedikçe çözüm perspektifinin somutlaşmayacağını bir kez daha vurguluyoruz. On yıllar boyunca denenmiş ve tükenmiş çözüm modellerinin geçmişte kaldığına bu vesileyle bir kez daha dikkat çekiyoruz" şeklinde konuştu.

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"Anavatan ve garantör devlet olarak, Kıbrıs meselesinin adil, kapsamlı ve sürdürülebilir çözümüne Ada'daki gerçekler esas alınarak, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde varılabileceğini yineliyoruz" ifadelerini kullandı.