Guterres’ten Lübnan uyarısı: ‘Dünya ikinci bir Gazze’yi kaldıramaz’

Haberin Devamı

“Bölge ve dünya halkları Lübnan’ın bir başka Gazze olmasını kaldıramaz” diyen Guterres, bölgede tek bir aceleci hareket ve tek bir yanlış hesaplamanın hayal gücünü de aşan bir felaketi tetikleyebileceğini söyledi.

‘HİZBULLAH SALDIRACAK’ İDDİASI

BM liderinin uyarısı öncesi İsrail medyasından Walla haber sitesi, İsrail güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın, İsrail’in Lübnan’ın güneyine beklenmedik ve büyük bir saldırı başlatmasından çok korktuğunu ve bu korku nedeniyle de İsrail’e karşı saldırı başlatarak önleyici bir adım atmayı düşündüğünü öne sürdü.

ABD’DEN İSRAİL’E GÜVENCE

Diğer yandan Amerikan CNN’in Pentagon’dan üst düzey yetkilileri kaynak gösterdiği haberinde geride kalan hafta içinde ABD ve İsrailli yetkililerin Washington’da bir araya geldiği, Hizbullah ile olası bir savaş durumunda ABD’nin İsrail’i destekleyeceğine dair güvence verildiğini aktardı. CNN, aralarında Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi’nin de bulunduğu İsrailli yetkililerin, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Beyaz Saray Ortadoğu Koordinatörü Brett McGurk gibi isimlerle görüşmeler yaptığını paylaştı.