Guterres’ten Kıbrıs’ta son tango: Görev süresi aralıkta bitiyor

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BEŞ yıllık ikinci dönemini bu yıl sonu tamamlayarak görevden ayrılmaya hazırlanan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, kayda değer ilerleme sağlayamadığı Kıbrıs sorunu konusunda son bir denemeye daha hazırlanıyor. Genel Sekreter’in temsilcisi Maria Holguin, garantör ülkelerin de katılacağı gayri resmi zirve hazırlıkları çerçevesinde Lefkoşa’da Türk ve Rum liderlerle görüştü.

ÖNCE ANKARA SONRA ATİNA

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum lider Nikos Hristodulidis’le önceki gün ayrı ayrı görüşen BM temsilcisi, Guterres’in önümüzdeki aylarda garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılacağı genişletilmiş gayri resmi Kıbrıs zirvesi düzenleme hedefinde olduğunu belirterek, gelecek hafta Ankara’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve daha sonra da Atina’da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile görüşeceğini söyledi.

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KKTC’DEN FRANSA TEPKİSİ

Öte yandan KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında önceki gün imzalanan Kuvvetlerin Statüsü (SOFA) Anlaşması’nın ada ve bölgedeki güvenlik dengelerini bozmayı hedeflediğini savunarak, anlaşmanın KKTC ve Kıbrıs Türk halkı açısından yok hükmünde olduğunu belirtti.

Ertuğruloğlu, yaşanan gelişmelerin Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin teminatı olarak gördükleri Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade ederek, anavatan Türkiye ile savunma ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi ihtiyacını görünür kıldığını söyledi.

RUMLAR LEOPARD’I BEĞENMEDİ İSRAİL’DEN MERKAVA İSTEDİ

ÜSLERİNİ ABD, İsrail ve Fransa’ya açan, Fransa’nın topraklarında daimî asker bulundurmasına izin veren Kıbrıs Rum yönetimi, son sürat silahlanmaya devam ediyor. Rum ordusu, Yunanistan’ın teklif ettiği Alman Leopard muharebe tanklarını beğenmedi, İsrail’den Merkava tankı siparişi verdi.

BAKIMSIZ VE YETERSİZ

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Silah envanterini yenilemek amacıyla Fransa ve İsrail’den helikopter ve hava savunma sistemleri alan Rum ordusu envanterindeki eski model 82 T-80 tankı yerine Yunan ordusundan Alman ana muharebe tankı Leopard tanklarını istedi. Rum uzmanlar geçen hafta Yunanistan’a giderek sevkiyat aşamasına gelen tankları inceleyince tankların mevcut durumları ve kabiliyetlerini yetersiz buldu. Rum Savunma Bakanlığı, İsrail’den Merkava tankları almaya karar verdiklerini açıkladı ancak İsrail’in Lübnan’da devam eden operasyonları nedeniyle siparişin gecikebileceğine de dikkat çekti.