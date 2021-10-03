Guterres'ten Kıbrıs özel temsilciliği için Colin Stewart önerisi

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AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Guterres, Kıbrıslı taraflara, Kıbrıs özel temsilciliğine Elizabeth Spehar'ın yerini alması için Kanadalı diplomat Stewart'ı tavsiye etti.

Kıbrıslı tarafların bu isme onay vermesi durumunda Guterres'in Stewart'ı Kıbrıs Özel Temsilciliğine atama niyetini BM Güvenlik Konseyi'ne mektupla bildirmesi gerekecek.

Guterres'in, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile üçlü görüşmesinin ardından yeni özel temsilci ataması gündeme gelmişti.

BM bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Colin Stewart, daha önce Batı Sahara özel temsilcisi olarak çalıştı.



Öte yandan, BM Genel Sekreteri'nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ise petrol şirketi Royal Dutch Shell'in yönetim kuruluna atanması üzerine görevinden ayrıldı.