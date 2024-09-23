Guterres’ten itidal çağrısı: ‘Lübnan yeni Gazze olmasın’

Haberin Devamı

BM Genel Kurulu öncesi Arab News’a özel röportaj veren Guterres, Gazze ve Lübnan’daki gelişmeleri değerlendirdi. İsrail’in geçen hafta Hizbullah çağrı cihazlarına yönelik siber saldırısının, Tel Aviv yönetiminin Hizbullah’a topyekûn savaş niyetinde olabileceğini gösterdiğini söyleyen Guterres, bölgede gerilimin düşürülmesi, İsrail-Lübnan sınır ihlallerinin önlenmesi ve her iki taraftan sivil kayıpların engellenmesi için çatışmaların tamamen durdurulması gerektiğini söyledi.

‘SORUMLULUK SAVAŞANLARDA’

Gazze’deki savaşın süre açısından kendi beklentilerinin ötesine geçerek “emsalsiz bir yıkım ve acıya sebep olduğunu” söyleyen Guterres, Hamas’ın 7 Ekim 2023’te gerçekleştirdiği saldırıya kınamasını yineledi ve “Bu hiçbir şekilde Filistinlilerin toptan cezalandırılmasının gerekçesi olamaz” ifadesini kullandı. BM’nin Gazze’deki savaşın bitirilmesinde başarısız olup olmadığı sorusuna, asıl sorumluluğun çatışmanın taraflarında olduğunu belirterek, “ikna olmak istemeyenleri ikna edemezsiniz” diye yanıt veren BM Genel Sekreteri, çatışmanın başlangıcından beri BM’nin ateşkes çağrısını yinelediğini ve insani yardımların bölgeye girişi için girişimlerde bulunduğunu kaydetti.