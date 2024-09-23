×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Guterres’ten itidal çağrısı: ‘Lübnan yeni Gazze olmasın’

Güncelleme Tarihi:

#Birleşmiş Milletler#Guterres#Gazze
Guterres’ten itidal çağrısı: ‘Lübnan yeni Gazze olmasın’
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2024 07:00

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Hizbullah arasında patlak vermesi muhtemel geniş çaplı bir savaşın “ne pahasına olursa olsun engellenmesi gerektiğini” belirterek, Lübnan’ın ikinci bir Gazze olmasına izin vermemeliyiz dedi.

Haberin Devamı

BM Genel Kurulu öncesi Arab News’a özel röportaj veren Guterres, Gazze ve Lübnan’daki gelişmeleri değerlendirdi. İsrail’in geçen hafta Hizbullah çağrı cihazlarına yönelik siber saldırısının, Tel Aviv yönetiminin Hizbullah’a topyekûn savaş niyetinde olabileceğini gösterdiğini söyleyen Guterres, bölgede gerilimin düşürülmesi, İsrail-Lübnan sınır ihlallerinin önlenmesi ve her iki taraftan sivil kayıpların engellenmesi için çatışmaların tamamen durdurulması gerektiğini söyledi.

‘SORUMLULUK SAVAŞANLARDA’

Gazze’deki savaşın süre açısından kendi beklentilerinin ötesine geçerek “emsalsiz bir yıkım ve acıya sebep olduğunu” söyleyen Guterres, Hamas’ın 7 Ekim 2023’te gerçekleştirdiği saldırıya kınamasını yineledi ve “Bu hiçbir şekilde Filistinlilerin toptan cezalandırılmasının gerekçesi olamaz” ifadesini kullandı. BM’nin Gazze’deki savaşın bitirilmesinde başarısız olup olmadığı sorusuna, asıl sorumluluğun çatışmanın taraflarında olduğunu belirterek, “ikna olmak istemeyenleri ikna edemezsiniz” diye yanıt veren BM Genel Sekreteri, çatışmanın başlangıcından beri BM’nin ateşkes çağrısını yinelediğini ve insani yardımların bölgeye girişi için girişimlerde bulunduğunu kaydetti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Birleşmiş Milletler#Guterres#Gazze

BAKMADAN GEÇME!