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Guterres’ten ‘Gazze’ mesajı

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#Birleşmiş Milletler#Antonio Guterres#Gazze
Guterres’ten ‘Gazze’ mesajı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2026 07:00

BU yılın sonunda görev süresi sona erecek olan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün 81’inci BM Genel Kurulu’nda tarihi bir veda konuşması yaptı.

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Dünyanın “Gazze’de ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki yıkıcı durumu görmezden gelmemesi” gerektiğini belirten Guterres, “Görev sürem boyunca Gazze’de hiçbir şeye benzemeyen bir katliam ve yıkım yaşandı. İki devletli çözümün gözlerimizin önünde yok olmasına izin veremeyiz. Birleşmiş Milletler’in Gazze’deki görevlerini yerine getirmesine izin verilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere yaşattığı zulme de değinen Guterres, “İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da uyguladığı şiddet, zorla yerinden edilme ve yerleşim yerlerinin genişletilmesi, barışa giden yolu engelliyor ve etnik temizlik korkusunu uyandırıyor” ifadelerini kullandı.

 

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#Birleşmiş Milletler#Antonio Guterres#Gazze

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