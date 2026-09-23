Guterres’ten ‘Gazze’ mesajı

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Dünyanın “Gazze’de ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki yıkıcı durumu görmezden gelmemesi” gerektiğini belirten Guterres, “Görev sürem boyunca Gazze’de hiçbir şeye benzemeyen bir katliam ve yıkım yaşandı. İki devletli çözümün gözlerimizin önünde yok olmasına izin veremeyiz. Birleşmiş Milletler’in Gazze’deki görevlerini yerine getirmesine izin verilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere yaşattığı zulme de değinen Guterres, “İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da uyguladığı şiddet, zorla yerinden edilme ve yerleşim yerlerinin genişletilmesi, barışa giden yolu engelliyor ve etnik temizlik korkusunu uyandırıyor” ifadelerini kullandı.