Tahıl sevkıyatı anlaşması... Erdoğan ve Guterres'in katılımıyla yarın Dolmabahçe'de imzalanacak

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hazır bulunacağı tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni yarın 16.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

GUTERRES İSTANBUL'A GELİYOR

Ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Ukrayna tahılının Karadeniz’den ihracı için Türkiye-Rusya-Ukrayna-BM arasında yapılan görüşmelerle ilgili geç saatlerde İstanbul’u ziyaret edeceğini bildirdi.

BM VE TÜRKİYE TAHIL KONUSUNDA ARABULUCU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise yaptığı açıklamada, bir anlaşmaya varma konusunda umutlu olduğunu ve görüşmelerin iyi gittiğini ifade etti. BM ve Türkiye, Ukrayna tahılını Karadeniz üzerinden ihracatını yeniden başlatmak ve Rusya'dan tahıl ve gübre sevkiyatlarını kolaylaştırmak için arabuluculuk yapıyor.

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Her ikisi de büyük küresel buğday tedarikçileri olan Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ile başlayan savaş küresel gıda fiyatlarını artırdı ve uluslararası bir gıda krizine neden oldu. Savaş, nedeniyle Ukrayna’nın Karadeniz üzerinden yaptığı tahıl ihracatı dururken, 20 milyon ton tahıl Odesa Limanı’ndaki silolarda mahsur kaldı.