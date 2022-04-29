Guterres Kiev’de yıkımı gördü: Savaş bir saçmalık

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Üçüncü ayına giren Ukrayna savaşına son verilmesine çalışan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, hafta başındaki Ankara ve Moskova temaslarının ardından dün Kiev’e gitti. Başkentin bombalanmış banliyölerini gezen Guterres, “21’inci yüzyılda savaş bir saçmalık” dedi.

Guterres, Ukrayna lideri Zelenski ile bir araya geldi.

‘AİLEMİ, TORUNLARIMI GÖRDÜM’

İşgalin başından beri Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile sadece bir kez telefonda görüşen Guterres, ilk kez bu ülkeye giderek yıkımı yerinde gördü. Yüzlerce sivilin öldürüldüğü Borodyanka ve Buça kasabalarını gezen Guterres, “O yıkılan binaları gördüğümde ne hissettiğimi söylemeliyim. Ailemi, şimdi yıkılmış ve yanmış bu evlerin birinde hayal ettim. Torunlarımın panik içinde kaçıştığını, ailemin bir kısmının öldüğünü gördüm... 21’inci yüzyılda savaş bir saçmalık, kabul edilebilir hiçbir yanı yok” diye konuştu.

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‘EN YÜKSEK BEDELİ ÖDEDİLER’

Guterres, bazıları elleri arkadan bağlı halde onlarca sivilin başlarından vurularak infaz edildiği Buça’da, Rusya’yı savaş suçlarına ilişkin uluslararası soruşturmada işbirliğine çağırdı. “Bu binalarda masum siviller yaşıyordu. Sorumlu olmadıkları bir savaş için en yüksek bedeli ödediler. Bu, dünyanın her yerinde herkesin hatırlaması gereken bir şey: Nerede bir savaş varsa, en yüksek bedeli siviller ödüyor” ifadelerini kullanan Guterres, sivillerin tahliyesine yönelik “güvenli ve etkili” koridorlar açılması çağrısını da yineledi.

‘BAŞARISIZ OLDUK’ İTİRAFI

Ukrayna lideri Zelenski ile görüşmesinin ardından basın toplantısında konuşan Guterres, “Şurası açık: BM Güvenlik Konseyi savaşı sonlandırmak için elinden geleni yapmakta başarılı olamadı” dedi. Guterres, Rusların ele geçirdiği liman kenti Mariupol’de kalan sivillerin tahliyesi için derhal insani koridor açılması çağrısını yineledi. Öte yandan yerel yetkililerle görüşen Ukrayna lideri Volodimir Zelenski işgalin şu ana dek 600 milyar dolarlık zarara yol açtığını söyledi ve savaş sonrası restorasyon ve kalkınma için planlar yapılması talimatı verdi. Bu arada ABD Başkanı Joe Biden, işgalin neden olduğu zararların telafisinde Rus oligarkların el konulan varlıklarını kullanmayı önerdi.

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GUTERRES ORADAYKEN RUSYA KİEV’İ VURDU

-BM Genel Sekreteri Guterres’in Kiev’de Ukrayna lideri Zelenski ile toplantı düzenlediği dakikalarda, başkentin merkezinden patlama sesleri yükseldi. Kiev Valisi Vitali Kliçko, Rusların şehrin merkezdeki mahallelerinden Shevchenkivsky’e iki ayrı füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, füzelerden birinin bir apartmana isabet ettiğini ve 10 kişinin yaralandığını bildirdi. Rus basını ise başkenteki bir silah fabrikasının vurulduğunu iddia etti. Guterres’in heyetinde yer alan BM sözcülerinden Saviano Abreu, “Bu kadar yakında olması şok ediciydi. Fakat güvendeyiz” şeklinde konuştu. Ukrayna lideri Zelenski ise saldırının Guterres ile toplantının bittiği sırada gerçekleştiğini belirterek “Rusya’nın amacı BM’yi aşağılamak” değerlendirmesinde bulundu.