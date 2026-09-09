GÜRZ sahaya çıktı: İsrail basını mercek altına aldı... 'Türk kalkanı'

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Türkiye'nin hava savunmasındaki yerli ve milli kabiliyetlerini güçlendiren GÜRZ Hava Savunma Sistemi, 5 Eylül 2026'da gerçekleştirilen başarılı canlı atış testinin ardından sahada operasyonel faaliyetlere başladı.Türkiye'nin hava savunmasındaki yerli ve milli kabiliyetlerini güçlendiren GÜRZ Hava Savunma Sistemi, 5 Eylül 2026'da gerçekleştirilen başarılı canlı atış testinin ardından sahada operasyonel faaliyetlere başladı.

İsrail merkezli Maariv de başarılı atış testinin ardından GÜRZ hakkında kapsamlı bir analiz yayımladı. Gazete, sistemin operasyonel kullanıma geçişine dikkat çekerken GÜRZ'ü "savaş alanının çehresini ve dengeleri değiştirmeye hazır" bir sistem olarak tanımladı.

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"GÖKYÜZÜNDEKİ TEHDİDE KARŞI TÜRK KALKANI"

Maariv'in analizinde GÜRZ için "Gökyüzündeki tehdide karşı Türk kalkanı" ifadesi kullanıldı.

Tek bir mobil platform üzerinde farklı savunma unsurlarını bir araya getiren GÜRZ, top ve füzeleri aynı sistemde buluşturuyor. Hibrit yapısıyla kısa menzilli ve çok katmanlı hava savunması sağlayan sistemin, hareket halindeki birlikler ile stratejik tesislere karşı koruma sağlaması hedefleniyor.

CANLI ATIŞ TESTİNDE YÜKSEK BAŞARI

GÜRZ ile 5 Eylül'de gerçekleştirilen canlı atış faaliyetinde radar ve elektro-optik sistemlerle hedef tespit ve takip, takip devamlılığı ile menzil doğruluğunda yüksek başarı sağlandı.

Sistemin dört yüzlü AESA radarı, elektro-optik süitleri ve haberleşme sistemleri de test sırasında performansını doğruladı. Testte kullanılan GÖKSUR önleme füzesi ise zorlu manevralar gerçekleştirerek beklenen yörüngeyi başarıyla takip etti.

Maariv, GÖKSUR'un test sırasında gerçekleştirdiği karmaşık manevralara rağmen planlanan rotadan sapmadığını aktardı.

KORKUT, SUNGUR VE GÖKSUR TEK PLATFORMDA

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GÜRZ'ün öne çıkan özelliklerinden biri, farklı önleyici mühimmatları tek bir mobil platformda kullanabilmesi.

Sistemde 35 milimetrelik KORKUT topunun yanı sıra dört adet SUNGUR ve dört adet GÖKSUR füzesini taşıyan fırlatma rampaları bulunuyor. Böylece farklı hava tehditlerine karşı farklı önleme kabiliyetlerinin aynı platform üzerinden kullanılması mümkün hale geliyor.

Maariv, bu yapıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu yapı, farklı önleme unsurlarının aynı platform üzerinden kullanılmasına imkan sağlıyor. Böylece GÜRZ, kısa menzilli hava savunmasında yalnızca tek bir silaha dayanmayan, farklı tehditlere karşı farklı önleme kabiliyetlerini bir arada kullanan hareketli bir savunma çözümü sunuyor"

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"PANTSİR'E TÜRK CEVABI"

Maariv'in haberinde GÜRZ'ün ASELSAN'ın önceki projelerinde geliştirdiği teknolojileri tek bir platformda birleştirdiğine de dikkat çekildi.

Haberde, askeri uzmanların GÜRZ'ü NATO standartlarına uyarlanmış gelişmiş bir alternatif olarak değerlendirdiği ve sistemi Rusya'nın Pantsir hava savunma sistemine doğrudan Türk cevabı olarak gördüğü aktarıldı.

Türk Kara ve Hava Kuvvetleri'nin GÜRZ için sipariş verdiği belirtilirken, sistemin 6x6 ve 8x8 araç konfigürasyonlarına entegre edilmesinin beklendiği kaydedildi.

PROTOTİPTEN OPERASYONEL SİSTEME

GÜRZ'ün Mayıs 2026'da SAHA EXPO'da sergilenen konfigürasyonuna da yer veren Maariv, 5 Eylül'deki canlı atışın sistemin seri üretim ve operasyonel kullanıma geçişindeki önemine dikkat çekti.

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Maariv, "5 Eylül’de gerçekleştirilen canlı atış ise sistemin prototip aşamasından seri üretime ve operasyonel kullanıma geçişinde kritik bir doğrulama adımı olarak öne çıktı.Türkiye’nin hava savunmasında farklı menzil ve kabiliyetlere sahip sistemleri aynı çatı altında buluşturma hedefinde GÜRZ, hareketli birliklerden stratejik tesislere kadar geniş bir alanda önemli bir savunma katmanı oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Analizde ayrıca, "Canlı atış testini başarıyla tamamlayarak sahaya çıkan sistem, artık yalnızca bir proje ya da prototip olmaktan çıkıp Türkiye’nin hava savunma mimarisinin sahadaki unsurlarından biri haline geliyor" değerlendirmesine yer verildi.

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ASELSAN'DAN "OYUN DEĞİŞTİRECEK" MESAJI

ASELSAN da GÜRZ'ün başarılı atış faaliyetinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Şirket paylaşımında, "Gökyüzünde tehdit varsa, karşısında GÜRZ. Yakın hava savunma çözümünü tek araçta sunan ASELSAN GÜRZ, farklı hava tehditlerine karşı oyun değiştirecek" ifadelerine yer verdi.

Maariv'in GÜRZ'e ilişkin değerlendirmesinde ise "Asıl maç ise şimdi başlıyor. Türkiye, kendi geliştirdiği radarları, topları ve farklı önleme füzelerini tek bir platformda buluştururken, gökyüzündeki tehditlere karşı kendi kalkanını daha da güçlendiriyor" denildi.