Gürültülü diye düğünü basıp damadı bıçakladı

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İngiltere’de bir düğün töreninde damat ile sağdıcı, fazla gürültüden şikayet eden komşu tarafından bıçaklandı.

Doğu Sussex Kenti’nde bir kır evinde düzenlenen düğün sırasında yakında oturan 23 yaşındaki asabi komşu Matthew Gould, hışımla olay yerine geldi. Elindeki bıçağı sallayarak "Müziği kesmezseniz hepinizi keserim" tehdidini savurdu.



Ardından kendisini sakinleştirmeye çalışan damat Joseph Pattenden Hunt ve sağdıcı James Holt’u çeşitli yerlerinden bıçakladı. Saldırıdan önce polisi arayarak gürültüden şikayetçi olduğu öğrenilen Gould, yaralanmaya sebebiyet vermekten 21 ay hapse mahkum oldu. Kolundan yaralanan damat ile boynundan darbe alan sağdıcına dikiş atıldı.