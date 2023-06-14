Gürültü sağlığı bozuyor

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İşitme duyusunu korumak için gürültülü ortamlardan kaçınmak tavsiye edilir. Ancak gürültü kirliliği bundan daha tehlikeli, dünya çapında yüz milyonlarca insanda hipertansiyon, inme ve kalp krizi riskini arttıran önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Amerikan New York Times gazetesi 30’dan fazla biliminsanına danışarak gürültünün vücuda ne yaptığını inceledi. Kulaklar aracılığıyla vücuda giren rahatsız edici sesler, beynin stres algılama merkezine ilerliyor. Amigdala adı verilen bu alan, ses yüzünden aşırı tetiklenerek vücutta bir stres hormonu olan kortizol, adrenalin ve diğer kimyasalların fazla miktarda dolaşmasına yol açıyor. Sinir sisteminde hiperaktivite görülürken, kalp atışı hızlanıyor, kan basıncı yükseliyor. Bu değişiklikler zamanla kalp krizi ve inme riskini arttırarak hipertansiyon ve damar tıkanıklığına yol açabilir.

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KALP KRİZİNİ TETİKLİYOR

ABD’nin Massachusetts eyaletinden araştırmacılar, yol gürültüsü olan bölgelerde yaşayan yüzlerce hastaya yaptıkları beyin taramasında, bu kişilerin oldukça aktif amigdalalara sahip olduğunu, bunun 5 yıl içinde önemli kalp rahatsızlıklarını tetikleyeceğini buldular. Dahası gürültü ani kalp krizlerini de tetikliyor. Gece kalp krizi geçirip ölenlerin, bundan önceki iki saatte yüksek düzeyde uçak gürültüsüne maruz kaldığı vaka sıklığı önemli düzeyde.

LİMİT 40 DESİBEL

Olumsuz sağlık etkilerinden kaçınmak için DSÖ, gece 40 desibelden daha sessiz yerlerde uyunmasını tavsiye ediyor. Cadde trafiğinin gürültüsü 69 desibele, saç kurutma makinesi 87 desibele çıkabiliyor. Uçak gürültüsünün kabul edilebilir seviyesi ise 45 desibel. Ancak yol ve havalimanına yaklaştıkça bu katlanarak artıyor. Bu konuda ABD’de on yıl boyunca 4 milyondan fazla kişiyle yapılan bir araştırmada, 35 desibel alt sınır kabul edilerek, karayolu trafik gürültüsündeki her 10 desibellik artışın kalp krizini oranlarını yüzde 4.3 arttırdığı saptandı.