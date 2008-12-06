Gürcistan'ın BM daimi temsilcisi istifa etti

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Gürcistan'ın BM nezdindeki daimi temsilcisi Irakli Alasaniya, görevinden istifa etti.

Alasaniya, yaptığı açıklamada, istifasından Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin haberi olduğunu, kimsenin kendisine istifa etmesi yönünde baskı

kurmadığını belirtti.



Hükümetin görevine son verdiği iddialarını yalanlayan Alasaniya, kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını, yakında Tiflis'e döneceğini kaydetti.



ABHAZYA'DAN ALASANİYA'YA DESTEK



Bu arada, Gürcistan'dan bağımsızlığını ilan eden Abhazya'nın “Dışişleri Bakanı” Sergey Şamba, bir dönem sürgündeki Abhaz hükümetinin liderliğini yapan Alasaniya ile “iyi anlaştıklarını” söyledi.



“Abhazlar, Irakli Alasaniya ile her zaman anlaşıyordu” diyen Şamba, Alasaniya'nın son derece iyi bir ortak ve saygı duydukları bir kişiliğe sahip olduğunu ifade etti.



Şamba, Alasaniya'nın “anlaşılabilir biri” olduğunu belirterek, “Bölgedeki sorunların çözümü için getirdiği önerileri dikkate alınmış olsaydı ağustos olayları yaşanmazdı. Gürcistan'ın Rusya ile ilişkileri de bu derece bozulmazdı” dedi. Alasaniya, 2006'dan bu yana BM'de görev yapıyordu.