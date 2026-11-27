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Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Kalandia, Beşiktaş'ın Batum'da oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında yaşanan vahim olaylara ilişkin Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları "Gürcistan’ın Ankara Büyükelçisi bugün Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştır. Beşiktaş’ın Batum’da oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında yaşanan vahim olaylara ilişkin tepkimiz iletilmiş, çeşitli kanıtlar paylaşılmıştır." açıklamasını yaptı.

Kaynaklar, Kalandia'ya olayların tüm yönleriyle soruşturulmasının istendiğini iletildiğini belirterek, "Vatandaşlarımıza yönelik orantısız güç kullanımı ve müdahalenin sorumluları hakkında gereken hukuki işlemlerin yapılması talep edilmiştir." dedi.

NE OLMUŞTU

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Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva'yı Batum'da buluşturan müsabakaya Gürcistan polisinin siyah-beyazlı futbolseverlere karşı kullandığı orantısız güç damgasını vurmuştu. Henüz ilk düdük çalmadan yaşanan gerilim, maçın başlamasıyla birlikte yerini tribünlerdeki olaylara bırakmıştı.

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Türk taraftarların Filistin'e destek amacıyla açtığı bayrağı kaldırmak isteyen güvenlik güçleri, cop ve biber gazına başvurmuştu. Mücadelenin 26. dakikasında polis müdahalesinin devam etmesiyle kale arkasındaki tribünde tansiyon yükselmişti. Olaylar sırasında yaralanan bazı Türk taraftarlar, sağlık ekiplerince sedyelerle tahliye edilerek hastaneye götürülmüştü.

GÖZALTINA ALINAN TARAFTARLAR SERBEST BIRAKILDI

Beşiktaş'ın Gürcistan'da Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı karşılaşmanın ardından gözaltına alınan 16 Türk taraftar, Ankara'nın devreye girmesiyle özgürlüğüne kavuşmuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Batum'da oynanan müsabakada meydana gelen olaylar nedeniyle gözaltına alınan vatandaşların serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Adalet Bakanı Akın Gürlek harekete geçmişti.

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Gürcistanlı mevkidaşı Paata Salia ile temas kuran Gürlek, Türk taraftarlara yönelik şiddeti kınayarak vatandaşların vakit kaybedilmeden salıverilmesini istedi. Gürlek ayrıca olaylardan sorumlu kişiler hakkında hukuki süreç başlatılması talebinde bulunmuştu.

Adalet Bakanlığı, Gürcistan'ın ilgili kurumlarıyla görüşme trafiğini yoğunlaştırırken gözaltındaki vatandaşların durumunu yakından izlemişti.

İki ülkenin yetkili makamları arasında koordineli şekilde sürdürülen diplomatik temaslar ve hukuki çalışmalar neticesinde 16 Beşiktaş taraftarının tamamı serbest kalmıştı. Türk vatandaşlarının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilmişti.

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UEFA'DAN BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER SHEVA MAÇINA SORUŞTURMA

UEFA, Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva ve Olimpik Marsilya-Levski Sofya müsabakalarında meydana gelen olaylara ilişkin yazılı açıklama yayımlamıştı.

Her iki karşılaşmada yaşanan gelişmelere tepki gösteren kurum, "UEFA, stat içinde taraftarların karıştığı olaylar da dahil olmak üzere yaşanan ciddi şiddet ve kargaşa olaylarını en sert şekilde kınamaktadır." ifadelerine yer vermişti.