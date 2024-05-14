×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Gürcistan'ı karıştıran yasa tasarısı onaylandı!

Güncelleme Tarihi:

#Gürcistan#Yasa Tasarısı#Protesto
Gürcistanı karıştıran yasa tasarısı onaylandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 16:58

Gürcistan'da ifade özgürlüğünü kısıtladığı iddiası ile tepki çeken ve günlerce süren protestolara neden olan "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısı onaylandı.

Haberin Devamı

Gürcistan'da ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı ve sivil toplum kuruluşlarını bastıracağı gerekçesiyle geçtiğimiz yıl büyük tepki çeken "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısının üçüncü okuması yapıldı. Gürcistan parlamentosu, söz konusu yasa tasarısına üçüncü okumada onay verdi. Parlamentoda yapılan oylamada yasa tasarısına 84 evet, 30 hayır oyu kullanıldı.

15 Nisan’dan bu yana gerçekleştirilen eylemler devam ediyor. Parlamentoda oylama yapılırken binlerce kişi de parlamento önünde oylamayı protesto etti. "Rus yasasına hayır", "Yaşasın Gürcistan" sloganları atan eylemciler, yasanın kabul edilmesini protesto etti. Protestocular ile "dağılın" uyarısına direnen göstericiler arasında arbede çıktı.

Gürcistanı karıştıran yasa tasarısı onaylandı


Haberin Devamı

TEPKİ ÇEKEN TASARI

Gürcistan'da iktidara yakın Halkın Gücü Partisi'nin "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısı Mart 2023'te parlamentoya sunulmuştu. Protestocuların "Rus yasası" olarak nitelendirdiği yasa tasarısına göre yıllık finansmanlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan sivil toplum ve medya kuruluşları, her yılın ocak ayında kendilerini "yabancı ajan" olarak kaydettirmek zorunda kalacak. Kaydı yapmayanlar 25 bin lari (yaklaşık 300 bin lira) para cezasına çarptırılacak.

Gürcistan parlamentosunda 17 Nisan'da muhalefetin boykot ettiği oturumda ilk okuması gerçekleştirilen "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısı 83 oyla kabul edilmişti. Gürcistan parlamentosunda yapılan oylamada, 23’e karşı 83 oyla yasa tasarısı ikinci okumada da onaylandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gürcistan#Yasa Tasarısı#Protesto

BAKMADAN GEÇME!