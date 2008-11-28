Gürcistan'dan 'yeşil ışık' açıklaması

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, tek yanlı bağımsızlık ilan eden Güney Osetya'daki operasyon için hiç kimsenin kendilerine yeşil ışık yakmadığını belirtti.

Saakaşvili, ağustosta Güney Osetya'da yaşanan olayların araştırılması amacıyla kurulan meclis komisyonuna verdiği ifadede, Rusya'nın Gürcistan topraklarını işgal girişiminin ağustostaki olaylarla başlamadığını, bunun için uzun zamandan beri plan yaptığını savundu.



Rusya'nın ayrılıkçı bölgeler Güney Osetya ve Abhazya'daki “kışkırtıcı” eylemlerinin arttığı bir dönemde, başta ABD ve Fransa olmak üzere diğer dost ülkeler tarafından Moskova'nın oyununa gelmemeleri yönünde sürekli uyarıldıklarını anlatan Saakaşvili, “Bize Güney Osetya'daki operasyon için hiç kimse yeşil ışık yakmadı. Rusya'nın saldırganlığı karşısında her zaman dayanışma içinde olduk” dedi.



Saakaşvili, ABD ve diğer dost ülkelerin, “saldırgan tutumundan vazgeçmesi için” kendilerinin Rusya ile görüşmeler yapmasını istediklerini ve bu nedenle birçok ülke liderinin Tiflis'e geldiğini belirterek, tek amaçlarının ülkenin toprak bütünlüğünü barışçıl yollardan sağlamak olduğunu kaydetti.



Rusya'nın Güney Osetya'ya girmeden önce uzun süre hazırlık yaptığını söyleyen Saakaşvili, ağustostaki olayların önüne geçmek için Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev ve diğer yetkililerle konuşmak istediğini, ancak hiç kimsenin telefonlarına yanıt vermediğini ifade etti.



Komisyon üyelerinin sorularını da yanıtlayan Saakaşvili, Güney Osetya'daki olaylarda sadece Rusya'nın topraklarını işgalini önlemek amacıyla savunma yaptıklarını, hiçbir şekilde savaşa başlayan tarafın kendileri olmadığını kaydetti.



Saakaşvili, Güney Osetya halkı ile güçlü bağları bulunduğunu ve aynı kanı taşıdıklarını, Oset halkına karşı şiddet eğilimi içinde olmadıklarını ifade etti.