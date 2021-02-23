GÃ¼rcistan'Ä±n baÅŸkenti Tiflis'te ana muhalefet BirleÅŸik Ulusal Hareketi'nin BaÅŸkanÄ± Nika Melia, partinin merkez ofisine gelenÂ Ã¶zel kuvvetler tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen operasyonlaÂ yakalandÄ±.

GÃ¼rcistan BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±nÂ talebi Ã¼zerine, geÃ§en haftaÂ yapÄ±lanÂ olaÄŸanÃ¼stÃ¼ parlamento oturumunda vekilliÄŸinin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi ve ardÄ±ndan Tiflis Åžehir Mahkemesi tarafÄ±ndanÂ hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ±Â kararÄ± alÄ±nmasÄ±na raÄŸmenÂ bugÃ¼ne kadar polise teslim olmayan Melia, yÃ¼zlerceÂ polisinÂ katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± operasyonla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

Melia'ya yÃ¶nelik tutuklama kararÄ±nÄ± yerine getirmeye Ã§alÄ±ÅŸan Ã§ok saydaÂ polis ekibiÂ sabah saatlerindeÂ parti merkezine geldi. BinanÄ±nÂ tÃ¼m giriÅŸlerinden ve Ã§atÄ±dan iÃ§eriye girenÂ gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, ilk Ã¶nce Melia'nÄ±nÂ destekÃ§ileri,Â diÄŸer muhalefetÂ partilerin temsilcileriÂ ve basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±Â dÄ±ÅŸarÄ±ya aldÄ±.Â

YaklaÅŸÄ±k bir saat sÃ¼ren operasyonun ardÄ±ndan Melia gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ± ve polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Operasyona tepki gÃ¶steren muhalifler ile gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda arbedeÂ yaÅŸandÄ±. BirkaÃ§ kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

MELÄ°A'YA YÃ–NELÄ°K SUÃ‡LAMALAR

GÃ¼rcistan'da 20 Haziran 2019'da 26. Ortodoks Parlamentolar ArasÄ± Genel Asamblesi'nin oturumunda, Rusya heyetinde yer alan Rus KomÃ¼nist Partisi Ã¼yesi ve Rusya Devlet DumasÄ± milletvekili Sergei Gavrilov'un parlamento baÅŸkanÄ±nÄ±nÂ koltuÄŸuna oturmasÄ± binlerce kiÅŸi tarafÄ±ndan protesto edilmiÅŸti.Â

ProtestocularÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rttÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, sonrasÄ±nda kefaletle serbest bÄ±rakÄ±lan Melia hakkÄ±nda,Â kefaleti Ã¶demeyince yeniden gÃ¶zaltÄ± kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.Â

BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÂ talebi Ã¼zerine, dÃ¼n yapÄ±lanÂ olaÄŸanÃ¼stÃ¼ parlamento oturumunda Ã§oÄŸunluÄŸa sahip iktidardaki GÃ¼rcÃ¼ Hayali partisi,Â Melia'nÄ±n vekilliÄŸinin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi yÃ¶nÃ¼nde oy kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Tiflis Åžehir Mahkemesi deÂ Melia hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ±Â kararÄ± almÄ±ÅŸ ancakÂ ana muhalefet lideri, polise teslim olmamÄ±ÅŸtÄ±.Â

Melia, kendisini desteklemek Ã¼zere partisini ziyaret edenÂ muhalefetÂ liderleri ile dÃ¼zenlediÄŸi ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, mahkeme kararÄ±nÄ± kabul etmediÄŸini ve polise teslim olmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

BAÅžBAKAN GAKHARÄ°A'NIN Ä°STÄ°FASI

GÃ¼rcistan BaÅŸbakanÄ± GiorgiÂ Gakharia,Â 18 Åžubat'taÂ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â ana muhalefet lideri BirleÅŸik Ulusal Hareketi BaÅŸkanÄ± Nika Melia'nÄ±nÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±Â konusunda ekibiyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ± nedeniyleÂ istifa ettiÄŸini belirtmiÅŸti.Â

Melia'nÄ±nÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± kararÄ±nÄ± eleÅŸtirenÂ Gakharia, Ã¼lkede halihazÄ±rda siyasi gerginliklerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sÃ¶z konusu kararÄ±n gerginliÄŸi daha da artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.Â

Yeni BaÅŸbakan Ä°rakli GaribaÅŸviliÂ dÃ¼n parlamentodanÂ gÃ¼venoyu aldÄ±.Â GaribaÅŸvili, parlamentoda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada,Â Melia'nÄ±n gÃ¶zaltÄ±Â kararÄ±nÄ±nÂ yasal yollarla yerine getirileceÄŸine sÃ¶z vermiÅŸti.Â

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