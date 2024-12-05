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BaÅŸbakan Ä°rakli Kobakhidze'nin, AB'ye katÄ±lÄ±m mÃ¼zakerelerini 4 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na askÄ±ya almasÄ± kararÄ±nÄ± eleÅŸtiren gÃ¶stericiler, 28 KasÄ±m'da baÅŸlattÄ±klarÄ± eylemlerini baÅŸkent Tiflis'te 7. gÃ¼nÃ¼nde sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

DÃ¼n gece parlamentonun Ã¶nÃ¼nde tekrar toplanan binlerce gÃ¶sterici hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± sloganlar atarak, ellerinde AB ve GÃ¼rcistan bayraklarÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±.

Parlamentonun Ã¶nÃ¼ndeki Åžota Rustaveli Caddesi'ni trafiÄŸe kapatan gÃ¶stericiler, burada ateÅŸ yakarak bekleyiÅŸlerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± polis Ã¶zel kuvvetleri ve tazyikli su araÃ§larÄ±nÄ±n gÃ¼venlik gerekÃ§esi ile Ã§evrede hazÄ±r bulunduÄŸu alandaki protesto gÃ¶sterisine katÄ±lan muhalefet partilerinin liderleri, halkÄ± daÄŸÄ±lmamaya davet ediyor.

POLÄ°S ARAMA YAPTI

GÃ¼rcistan'daki gÃ¶steriler 7 gÃ¼ndÃ¼r devam ederken polis, bazÄ± muhalefet partilerinin ofislerinde dÃ¼n aramalar gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸti.

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Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Merkezi Kriminal Polis DepartmanÄ± MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Teimuraz Kupatadze, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, dÃ¼nkÃ¼ aramalarda, gÃ¶sterilerde ÅŸiddeti organize etmekle suÃ§lanan 7 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

Kupatadze, parti ofislerindeki aramalarda, koruyucu kasklar, piroteknik, molotofkokteyli, boya ve elektrikli ekipmanlarÄ±n ele geÃ§irildiÄŸini aktarmÄ±ÅŸtÄ±.

HÃœKÃœMETÄ°N AB KARARI

Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim'de GÃ¼rcistan'da yapÄ±lan parlamento seÃ§imlerinin yenilenmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸ, buna karÅŸÄ±lÄ±k muhalefet ve AB yanlÄ±sÄ± eylemciler sokaklara dÃ¶kÃ¼lerek gÃ¶steriler dÃ¼zenlemeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

BaÅŸbakan Kobakhidze, 28 KasÄ±m'da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bazÄ± AvrupalÄ± siyasetÃ§ilerin, GÃ¼rcistan'Ä±n iÃ§ iÅŸlerine karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve AB parasÄ±yla ÅŸantaj yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurarak, AB ile mÃ¼zakerelerin baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ± 2028 sonuna kadar gÃ¼ndeme almamaya karar verdik." demiÅŸti.

Kobakhidze, Ã¼lkesinin 2030'da AB Ã¼yesi olmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam edeceklerini vurgulamÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°rakli Kobakhidze, AvrupalÄ± siyasetÃ§ilerin, AB'ye katÄ±lÄ±m mÃ¼zakerelerini baÅŸlatmasÄ± iÃ§in Ã¼lkesine ÅŸantaj yapmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, "TÃ¼m bu konularda ÅŸantaja son verin. (AB) MÃ¼zakere aÃ§mak istiyorlarsa bunu masaya koysunlar, ben de bugÃ¼n imzalarÄ±m." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

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ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, GÃ¼rcistan ile stratejik iliÅŸkilerinin askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

AB'nin yeni DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Kaja Kallas, GÃ¼rcistan BaÅŸbakanÄ± Kobakhidze'nin mÃ¼zakereleri askÄ±ya almasÄ± kararÄ±nÄ± eleÅŸtiren gÃ¶stericilere desteÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Jeremy Laurence, GÃ¼rcistan'daki gÃ¶sterilerde, polisin gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazla defalarca mÃ¼dahale etmesi Ã¼zerine, yetkililere "barÄ±ÅŸÃ§Ä±l toplanma haklarÄ±na saygÄ± gÃ¶sterme" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.

BaltÄ±k Ã¼lkeleri de GÃ¼rcistan hÃ¼kÃ¼metinin Ã¼st dÃ¼zey bazÄ± temsilcilerine, Ã¼lkeye giriÅŸ yasaÄŸÄ± uygulayacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.