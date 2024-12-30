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Gürcistan’da siyasi kriz sürüyor: Konutu boşalttı görevi devretmedi

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#Avrupa Birliği#Gürcistan#Kriz
Gürcistan’da siyasi kriz sürüyor: Konutu boşalttı görevi devretmedi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 07:00

28 Kasım’dan bu yana Avrupa Birliği (AB) yanlılarının iktidar karşıtı gösterilerinin gerçekleştiği Gürcistan’da siyasi kriz devam ediyor.

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300 kişilik komisyon tarafından 14 Aralık’ta ülkenin 6’ıncı cumhurbaşkanı seçilen Mikheil Kavelaşvili dün yemin ederek görevine başlarken, görev süresi dolan Salome Zurabişvili görevini devretmeyeceğini açıkladı.

Gürcistan’da siyasi kriz sürüyor: Konutu boşalttı görevi devretmedi

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı boşaltacağını ancak görevine “dışarıdan” devam edeceğini kaydeden Zurabişvili, parlamento seçimlerinin yenilenmediği sürece kendisinin “meşru bir cumhurbaşkanı” olduğunu savundu. Zurabişvili, konuşmasının ardından saraydan çıkarak kendisini bekleyen destekçileriyle buluştu. Zurabişvili ve hükümet karşıtı göstericiler, parlamento seçiminin yenilenmesi talebiyle bir kez daha parlamento önüne yürüdü. Yemin töreninde konuşan Kavelaşvili ise milli ve dini çıkarları koruyarak ülkenin kalkınması, refahı ve AB ile entegrasyonu yolunda etkili adımlar atarak ilerlemeye devam ettiklerini söyledi. Zurabişvili’nin görevi devir reddinin ülkedeki siyasi krizi tırmandırabileceğinden endişe ediliyor.

 

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#Avrupa Birliği#Gürcistan#Kriz

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