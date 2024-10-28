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Gürcistan’da muhalefet sonuçları tanımıyor

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#Gürcistan#Muhalefet#Bidzina Ivanishvili
Gürcistan’da muhalefet sonuçları tanımıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 07:00

Gürcü Rüyası’nın kurucusu Bidzina Ivanishvili (solda) zafer kutlaması yaparken, muhalefet liderleri Nika Gvaramia (ortada) ve Tina Bokuchava (sağda) sonuçları tanımayacaklarını açıkladı.

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Cumartesi günü parlamentoyu belirlemenin yanı sıra ülkenin Avrupa Birliği (AB) ve Batı ile ilişkilerini belirleyeceği öngörülen seçimlerden iktidardaki Gürcü Rüyası partisi birinci çıktı. Ülkenin seçim komisyonundan yapılan açıklamada Gürcü Rüyası oyların yüzde 54’ünü alırken, Avrupa yanlısı dört partinin oluşturduğu muhalefet bloğunun oy oranı yüzde 37.5’te kaldı. İktidar cephesinden zafer açıklamaları gelirken, muhalefet liderleri ise seçimlere hile karıştığı gerekçesiyle sonuçları tanımayacaklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili de, seçimlere “Rus operasyonu” ile müdahale edildiğini belirterek, seçim sonuçlarını kabul etmeyeceklerini belirtti.

Muhalefet liderleri sandık çıkış anketlerine göre kazanan tarafın kendileri olduğunu iddia ederken, seçim gözlemcisi kuruluşlar da sürece “çok katmanlı müdahale” yaşandığını belirterek seçimlerin iptal edilmesi çağrısı yaptı. Gözlemciler çoklu oy kullanımı, kimlik tespit sistemlerine müdahale, seçmen kimlikleriyle başkalarının oy kullanması, seçmenlerin korkutulması ve rüşvet gibi vakalara dair ihbarlar aldıklarını bildirdi. Muhalefet, Moskova yanlısı iktidar karşısındaki seçimleri “Avrupa ile Rusya arasında bir tercih” olarak görüyordu.

 

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#Gürcistan#Muhalefet#Bidzina Ivanishvili

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