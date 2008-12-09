Gürcistan'da muhalefet partileri ittifak kurdu

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Gürcistan'da, muhalefetin önde gelen iki siyasi partisi ittifak kurdu.

Yeni Sağlar Partisi'nin lideri David Gamkrelidze, yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi Parti lideri David Usupaşvili ile ittifak kurduklarını, Gürcistan'ın BM'deki eski temsilcisi Irakli Alasaniya'yı da aralarında görmek istediklerini açıkladı.



Alasaniya'nın, yeni kurdukları ittifakın liderliğini yapma imkanı olabileceğini ifade eden Gamkrelidze, eski Parlamento Başkanı Nino Burcanadze ile de işbirliği yapabileceklerini, ancak bunun bazı koşullara bağlı olduğunu belirtti.



Gamkrelidze, Burcanadze'nin partisi ile ülkenin siyasi geleceğine dair müzakerelerde bulunduklarını kaydederek, “Burcanadze ile işbirliği yapabilmemiz için öncelikle cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmeli” dedi.



Usupaşvili de, ülkenin geleceğini ilgilendiren siyasi konularda her kesim ile diyalog kurmaya hazır olduklarını bildirdi.

