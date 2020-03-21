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HaberlerDünya HaberleriGürcistan’da Kovid-19 nedeniyle 21 Nisan'a kadar OHAL ilan edildi
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Dünya
AA
Haber Giriş: 21.03.2020 - 15:13,Son Güncelleme:/

Gürcistan’da Kovid-19 nedeniyle 21 Nisan'a kadar OHAL ilan edildi

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Gürcistan’da Kovid-19 nedeniyle 21 Nisan'a kadar OHAL ilan edildi
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Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 21 Nisan'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.

Zurabişvili televizyondan yayınlanan ulusa seslenişinde, "Gürcistan genelinde olağanüstü hal ilan ediyorum." dedi.

Zurabişvili OHAL çerçevesinde sokağa çıkma yasağı getirmeyeceklerini ve karantina ilan etmeyeceklerini kaydetti.

Başbakan Giorgi Gakharia, bugün düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı'na OHAL ilan etmesi çağrısında bulunmuştu.

 

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