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Haber Giriş: 04.01.2021 - 17:41 | Son Güncelleme:

Gürcistan’da koronavirüsün yeni türü tespit edildi

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Gürcistan’da koronavirüsün yeni türü tespit edildi
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İngiltere’de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türü Gürcistan’da tespit edildi.

İngiltere’de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu belirtilen Kovid-19’un yeni türü yayılmaya devam ediyor. Gürcistan Ulusal Hastalık Kontrol ve Halk Sağlığı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, adı açıklanmayan orta yaşlı bir kişide koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türünün tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve karantina altına alındığı aktarıldı.

Ulusal Hastalık Kontrol ve Halk Sağlığı Merkezi Başkan Yardımcısı Paata İmnadze yaptığı açıklamada, 3 kişiden alınan numunelere yapılan testlerde 2 numunenin sonucunun negatif çıktığını, 3’üncü numunenin sonucunun ise pozitif çıktığını belirtti.

Yeni türü taşıyan kişinin virüse nerede yakalandığını açıklamayan İmnadze, hastanın İngiltere’ye gitmediğini vurguladı.

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