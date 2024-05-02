Gürcistan'da gerilim zirvede! Protestolarda 8 kişi yaralandı

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Gürcistan’da 15 Nisan’dan bu yana devam eden “Yabancı Etkinin Şeffaflığı” yasa tasarısına yönelik protestolar şiddetleniyor. İfade özgürlüğünü kısıtlayacağı ve sivil toplum kuruluşlarını bastıracağı gerekçesiyle tepki çeken yasa tasarısına karşı Tiflis’teki parlamento binası önünde dün yine protesto gösterisi düzenlendi. Parlamento binasının kapılarını kırarak içeri girmeye çalışan göstericiler, polisle çatıştı. Polisin göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve tazyikli suyla müdahale ettiği olaylarda 8 kişi yaralandı. Polise hakaret eden 2 kişi ise gözaltına alındı.
Acil Durum Koordinasyon ve Acil Yardım Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yaralıların bazılarının yüzünde, başında ve vücudunun farklı yerlerinde yaralar olduğu, bazılarının ise zehirlenme ve solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Açıklamada, “Protestonun yapıldığı bölgeye 20 Acil Koordinasyon ve Acil Yardım Tugayı gönderildi. Bir kolluk kuvveti çalışanı da dahil olmak üzere onlarca vatandaşa olay yerinde tıbbi yardım yapıldı” ifadeleri kullanıldı.