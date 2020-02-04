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Dünya
AA
Haber Giriş: 04.02.2020 - 09:24,Son Güncelleme:/

Gürcistan'da ev yangını: 6 ölü

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Gürcistan'da ev yangını: 6 ölü

Gürcistan'ın Bagdati kentinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında 4'ü çocuk 6 kişi öldü.

İçişleri Bakanlığına bağlı Acil Durumlar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Bagdati kentinde Akaki Tsereteli Sokağı'nda bulunan iki katlı ahşap evde gece geç saatlerde çıkan yangında 5'i aynı aileden 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yangında bir anneyle 4 çocuğunun ve ailenin yakını olan bir kadının öldüğü belirtildi.

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