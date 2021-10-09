Gürcistan'da çöken 7 katlı binanın enkazında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bu kış buz kesecek Tüm dünyayı etkileyecek küresel krizin eli kulağında...Bu kış buz kesecek! Tüm dünyayı etkileyecek küresel krizin eli kulağında...#Enerji
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Anlamak mümkün değil, çok acemice...'Anlamak mümkün değil, çok acemice...'#A Milli Takım
Suç imparatorluğu kurmuştu... Afgan mafya lideri İstanbulda yakalandıSuç imparatorluğu kurmuştu... Afgan mafya lideri İstanbul'da yakalandı! #Suç Örgütü
Gizemli hastalık paniği ABDden sonra şimdi de Almanya alarmda Gizemli hastalık paniği! ABD'den sonra şimdi de Almanya alarmda#Havana Sendromu
İşadamı suç üstü yakalandı Adliyede makaron depremiİşadamı suç üstü yakalandı! Adliyede makaron depremi#Makaron
Göl manzaralı hafta sonu tatili… 6 şehirden keşfedilmeyi bekleyen 15 gölGöl manzaralı hafta sonu tatili… 6 şehirden keşfedilmeyi bekleyen 15 göl#Seyahat
Ailede 10 kişiye aynı hastalık tanısı konuldu Yaşama tutunan Berat olduAilede 10 kişiye aynı hastalık tanısı konuldu! Yaşama tutunan Berat oldu#Istanbul
Yeni Güneş-Mars döngüsü... İlişkiler sınanacakYeni Güneş-Mars döngüsü... İlişkiler sınanacak!#Astroloji
Jose Sosa değişti Geceleri bitirdi...Jose Sosa değişti! Geceleri bitirdi...#Fenerbahçe
Çevreye sıfır zararda kadınlar lider olacak'Çevreye sıfır zararda kadınlar lider olacak'#Emine Erdoğan
Kuryelik yaparken bile varmış bir hayali: Pizza kutularına fotoğrafımı iliştirirdimKuryelik yaparken bile varmış bir hayali: Pizza kutularına fotoğrafımı iliştirirdim#Rami Malek
19 yaşımda evlendim, 35 yaşında oğlum var19 yaşımda evlendim, 35 yaşında oğlum var!#Hatice Aslan
Uluslararası şirketlerin yatırım adresi Türkiye Uluslararası şirketlerin yatırım adresi Türkiye#Türkiye
Ölümden döndüm demişti... Alişandan 2 milyonluk estetik davası'Ölümden döndüm' demişti... Alişan'dan 2 milyonluk estetik davası#Alişan
HABERLERDünya Haberleri

Gürcistan'da çöken 7 katlı binanın enkazında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

#Gürcistan#Bina Çöktü#Batum
Gürcistanda çöken 7 katlı binanın enkazında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Gürcistan'ın Batum kentinde çöken 7 katlı binada bilanço ortaya çıktı. Arama kurtarma çalışmalarında 5 kişini cesedine ulaşıldı.

Haberin Devamı

Gürcistan'ın Batum kentinde çöken 7 katlı binanın enkazında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Batum kentinde dün 26 Mayıs Sokağı'ndaki 7 katlı binanın çökmesinin ardından olay yerinde başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu 2'si çocuk, 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yaklaşık 22 saat devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucu enkaz altında kalan 2'si çocuk toplam 4 kişi kurtarıldı. Hastaneye nakledilen 4 kişiden birinin ise durumu ağır.

Yaklaşık 300 kişilik kurtarma ekibi olay yerinde çalışıyor.

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmalar, Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhang Gomelauri'nin kontrolünde sürüyor. Gomelauri, olay yerinde yaptığı açıklamada, mevcut bilgilere göre 3 kişinin daha kurtarılması için çalışmaların devam ettiği bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, çöken binanın birinci kattaki evin sahibi Zaur Budatov ve 2 işçi yasa dışı ev yenileme çalışmaları başlattığı için gözaltına alındı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gürcistan#Bina Çöktü#Batum